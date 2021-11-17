Ціни на проїзд у Києві не змінюватимуть до кінця опалювального сезону, — Кличко

Столичний міський голова стверджує, що київську владу було "поставлено перед вибором" — підвищувати комунальні тарифи чи плату за проїзд.

Мер Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці про те, що Київська міська державна адміністрація не планує перегляд тарифів на проїзд у громадському транспорті до кінця опалювального сезону. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Друзі! Питання перегляду тарифів на проїзд до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" — заявив міський голова.

За словами Кличка, перший заступник голови КМДА ініціював публічні консультації щодо встановлення нової вартості проїзду у громадському транспорті столиці. Представники "Київського метрополітену" та "Київпастрансу" направили звернення до КМДА, у якому повідомлялося, що вартість проїзду в громадському транспорті вже давно нижча за собівартість.

Кличко каже, що зростання цін на енергоносії є головною причиною підвищення плати за проїзд. Щоб не піднімати тарифи на опалення та гарячу воду для мешканців міста, влада вже компенсувала з міського бюджету понад 2 млрд грн, уточнює чиновник.

За його словами, уряд пообіцяв відшкодувати ці витрати, але станом на сьогодні ці обіцянки не виконані.

З цієї причини столичній владі доводилося безперервно вдаватися до дотацій для громадського транспорту і утримувати вартість проїзду в кілька разів нижче за собівартість. Кличко нагадав, що лише за поточний рік дотації на міський транспорт із бюджету міста становили 4,5 млрд грн.

Мер заявляє, що міське керівництво поставлене перед вибором – підвищувати комунальні тарифи чи плату за проїзд. "Весь бюджет столиці ми не можемо пустити лише на дотації, — наголошує він. — За які кошти тоді ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи?".

У своєму посту мер послався на складну економічну ситуацію, у якій Київ опинився через енергетичну кризу та борги центральної влади перед містом.

І разом з тим ще раз повторив, що його позиція як менеджера чітка: питання про перегляд тарифів на проїзд до закінчення опалювального сезону не порушуватиметься.

Нагадаємо, що у столичному регіоні з 1 січня наступного року піднімуть плату за проїзд у громадському транспорті. За поїздку в метрополітені, тролейбусі чи автобусі доведеться заплатити 20 грн.

Також Фокус повідомляв, що нардепи висловилися з критикою щодо рішення КМДА підвищити вартість проїзду для громадян та вимагали провести відповідний аудит. Підвищенням ціни на проїзд були обурені не лише депутати Верховної Ради, а й представники Державної регуляторної служби. Повідомляється, що питання про підвищення тарифів у міському транспорті з держрегулятором навіть не обговорювалося.