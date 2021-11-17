Цены на проезд в Киеве не будут менять до конца отопительного сезона, — Кличко

Столичный градоначальник утверждает, что киевская власть была "поставлена перед выбором" — повышать коммунальные тарифы или плату за проезд.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о том, что Киевская городская государственная администрация не планирует пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"Друзья! Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" — заявил городской голова.

По словам Кличко, первый замглавы КГГА инициировал публичные консультации по установлению новой стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Представители "Киевского метрополитена" и "Киевпасстранса" направили обращение в КГГА, в котором сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте уже давно ниже себестоимости.

Кличко говорит, что рост цен на энергоносители — главная причина повышения платы за проезд. Дабы не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для жителей города, власти уже компенсировали из городского бюджета более 2 млрд. грн., уточняет чиновник.

С его слов, правительство пообещало возместить эти затраты, но по состоянию на сегодня эти обещания не выполнены.

По этой причине столичным властям приходилось беспрерывно прибегать к дотациям для общественного транспорта и удерживать стоимость проезда в несколько раз ниже себестоимости. Кличко напомнил, что только за текущий год дотации на городской транспорт из бюджета города составили 4,5 млрд. грн.

Мэр заявляет, что городское руководство поставлено перед выбором — повышать коммунальные тарифы или плату за проезд. "Весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации, — подчеркивает он. — За какие средства тогда ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы?".

В своем посте мэр сослался на сложную экономическую ситуацию, в которой Киев оказался из-за энергетического кризиса и долгов центральной власти перед городом.

И вместе с тем, еще раз повторил, что его позиция как менеджера четкая: вопрос о пересмотре тарифов на проезд до окончания отопительного сезона подниматься не будет.

Напомним, что в столичном регионе с 1 января следующего года поднимут плату за проезд в общественном транспорте. За поездку в метрополитене, троллейбусе или же автобусе придется заплатить 20 грн.

Также Фокус сообщал, что нардепы высказались с критикой в отношении решения КГГА повысить стоимость проезда для граждан и потребовали провести соответствующий аудит. Повышением цены на проезд были возмущены не только депутаты Верховной Рады, но и представители Государственной регуляторной службы. Сообщается, что вопрос о поднятии тарифов в городском транспорте с госрегулятором даже не обсуждался.