Київські студенти та школярі повернуться на очне навчання 22 листопада, — КМДА

Рішення чиновників стосуватиметься навчальних закладів усіх типів та форм власності та дозволить працювати в умовах "червоної зони".

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про поновлення очного навчання з 22 листопада. Про це повідомляє пресслужба міськради.

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З понеділка, 22 листопада відновиться освітній процес у навчальних закладах усіх типів та форм власності:

спеціалізовані

позашкільні

професійні

професійної передвищої освіти

вищої освіти

установ фізичної культури та спорту

художніх шкіл та художніх установ

Рішення дозволить працювати освітнім установам навіть за умов "червоної" зони карантину. За умови 100% вакцинації персоналу школи або ВНЗ.

Нагадаємо, у МОЗ озвучили терміни виходу з "червоної" зони карантину, перші області можуть вийти з неї вже цього тижня.

Раніше Кличко вже анонсував повернення дітей до шкіл на очні заняття.