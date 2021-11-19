Київські студенти та школярі повернуться на очне навчання 22 листопада, — КМДА
Рішення чиновників стосуватиметься навчальних закладів усіх типів та форм власності та дозволить працювати в умовах "червоної зони".
Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про поновлення очного навчання з 22 листопада. Про це повідомляє пресслужба міськради.
З понеділка, 22 листопада відновиться освітній процес у навчальних закладах усіх типів та форм власності:
- спеціалізовані
- позашкільні
- професійні
- професійної передвищої освіти
- вищої освіти
- установ фізичної культури та спорту
- художніх шкіл та художніх установ
Рішення дозволить працювати освітнім установам навіть за умов "червоної" зони карантину. За умови 100% вакцинації персоналу школи або ВНЗ.
Нагадаємо, у МОЗ озвучили терміни виходу з "червоної" зони карантину, перші області можуть вийти з неї вже цього тижня.
Раніше Кличко вже анонсував повернення дітей до шкіл на очні заняття.