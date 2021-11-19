RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні

Київські студенти та школярі повернуться на очне навчання 22 листопада, — КМДА

1405
очное навчання у Києві
Фото: Facebook | Школярі

Рішення чиновників стосуватиметься навчальних закладів усіх типів та форм власності та дозволить працювати в умовах "червоної зони".

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про поновлення очного навчання з 22 листопада. Про це повідомляє пресслужба міськради.

З понеділка, 22 листопада відновиться освітній процес у навчальних закладах усіх типів та форм власності:

  • спеціалізовані
  • позашкільні
  • професійні
  • професійної передвищої освіти
  • вищої освіти
  • установ фізичної культури та спорту
  • художніх шкіл та художніх установ

Рішення дозволить працювати освітнім установам навіть за умов "червоної" зони карантину. За умови 100% вакцинації персоналу школи або ВНЗ.

Нагадаємо, у МОЗ озвучили терміни виходу з "червоної" зони карантину, перші області можуть вийти з неї вже цього тижня.

Раніше Кличко вже анонсував повернення дітей до шкіл на очні заняття.