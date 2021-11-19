Киевские студенты и школьники вернутся на очное обучение 22 ноября, - КГГА
Решение чиновников будет касаться учебных учреждений всех типов и форм собственности и позволит работать в условиях "красной зоны".
Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняло решение о возобновлении очного обучения с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
С понедельника, 22 ноября возобновится образовательный процесс в учебных учреждениях всех типов и форм собственности:
- специализированные
- внешкольные
- профессиональные
- профессиональной передвысшей
- высшего образования
- учреждений физической культуры и спорта
- художественных школ и художественных учреждений
Решение позволит работать образовательным учреждениям даже в условиях "красной" зоны карантина. При условии 100% вакцинации персонала школы или ВУЗа.
Напомним, в Минздраве озвучили сроки выхода из "красной" зоны карантина, первые области могут выйти из нее уже на этой неделе.
Ранее Кличко уже анонсировал возвращение детей в школы на очные занятия.