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Киевские студенты и школьники вернутся на очное обучение 22 ноября, - КГГА

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очное обучение в киеве
Фото: Facebook | Школьники

Решение чиновников будет касаться учебных учреждений всех типов и форм собственности и позволит работать в условиях "красной зоны".

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняло решение о возобновлении очного обучения с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

С понедельника, 22 ноября возобновится образовательный процесс в учебных учреждениях всех типов и форм собственности:

  • специализированные
  • внешкольные
  • профессиональные
  • профессиональной передвысшей
  • высшего образования
  • учреждений физической культуры и спорта
  • художественных школ и художественных учреждений

Решение позволит работать образовательным учреждениям даже в условиях "красной" зоны карантина. При условии 100% вакцинации персонала школы или ВУЗа.

Напомним, в Минздраве озвучили сроки выхода из "красной" зоны карантина, первые области могут выйти из нее уже на этой неделе.

Ранее Кличко уже анонсировал возвращение детей в школы на очные занятия.