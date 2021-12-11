"Хотів купити трактор": з України видворили чоловіка з російською символікою на одязі

Громадянин Узбекистану не зміг пояснити прикордонникам у "Борисполі" чому прилетів до Києва з прапором та гербом РФ на одязі та підтвердити мету своєї поїздки.

Громадянину Узбекистану відмовили у в'їзді в Україну як через дивний вибір одягу, так і тому, що чоловік не зміг підтвердити мету своєї поїздки, повідомляє сайт Держприкордонслужби України.

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Житель столиці Узбекистану Ташкента прилетів до аеропорту "Бориспіль", де одразу ж привернув увагу прикордонників. На одязі гостя України мали зображення прапора та герба Росії, а також напис "Russian national team" ("Російська національна команда").

З мандрівником провели бесіду, і він вибачився перед українцями за такий зовнішній вигляд.

Але жителя Узбекистану не лише не пустили до країни, а й відправили назад на батьківщину. Виявилося, що чоловік не може підтвердити мету своєї поїздки. З його слів, він хотів в Україні купити трактор. Але в ході перевірки з'ясувалося, що грошей авіапасажир не має не те що на трактор, а навіть на номер у готелі.

Нагадуємо, що з аеропорту "Бориспіль" збиралися здійснити пасажирський рейс "Київ — Москва".

Також нагадуємо, що в Україну не пустили повний автобус білорусів із підробленими результатами ПЛР-тестів.