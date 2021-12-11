"Хотел купить трактор": из Украины выдворили мужчину с российской символикой на одежде

Гражданин Узбекистана не смог объяснить пограничникам в "Борисполе" почему прилетел в Киев с флагом и гербом РФ на одежде и подтвердить цель своей поездки.

Гражданину Узбекистана отказали во въезде в Украину как из-за странного выбора одежды, так и потому, что мужчина не смог подтвердить цель своей поездки, сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

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Житель столицы Узбекистана Ташкента прилетел в аэропорт "Борисполь", где сразу же привлек внимание пограничников. На одежде у гостя Украины были изображения флага и герба России, а также надпись "Russian national team" ("Российская национальная команда").

С путешественником провели беседу, и он извинился перед украинцами за такой внешний вид.

[ + – ] Жителю Узбекистана запретили въезд в Украину на 3 года. Фото: Госпогранслужба

Но жителя Узбекистана не только не пустили в страну, но и отправили обратно на родину. Оказалось, что мужчина не может подтвердить цель своей поездки. По его словам, он хотел в Украине купить трактор. Но в ходе проверки выяснилось, что денег у авиапассажира нет не то что на трактор, а даже на номер в отеле.

Напоминаем, что из аэропорта "Борисполь" собирались совершить пассажирский рейс "Киев — Москва".

Также напоминаем, что в Украину не пустили полный автобус беларусов с поддельными результатам ПЦР-тестов.