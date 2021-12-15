В аеропорту "Бориспіль" росіянин видавав себе за агента світових спецслужб і просив притулку (відео)

Чоловік стверджував, що працював у команді Путіна та переконав Америку допомагати Україні

У бориспільському аеропорту прикордонники заборонили в'їзд іноземцю, який прибув з Абу-Дабі. Він надав паспорт на ім'я 45-річного громадянина Росії, але заявив, що це лише документ оперативного прикриття, повідомляє сайт ДПСУ.

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Спочатку чоловік не зміг назвати мету візиту в Україну та надати контакти людей, до яких прямує. Відчувши, що розмова з прикордонниками не клеїться, він посвятив їх у факти своєї біографії.

Іноземець розповів, що кілька років прослужив в ФСБ і ГРУ Росії, "працював у команді Путіна" й очікував отримати медаль "Героя Росії". Проте росіяни не оцінили його старань, обдурили і навіть вчинили кілька замахів. Чоловікові довелося стати агентом світових спецслужб, у статусі якого він і зумів домовитися з Америкою про допомогу Україні. В Абу-Дабі він співпрацює з "адміралом поліції", а в Україну прилетів просити допомоги в наших розвідників.

Секрет найцікавішої біографії чоловік назвав сам — він постійно вживає якісь "порошки", які дають йому суперздатності. Розбиратися у подальших нюансах життєвого шляху "спецагента" прикордонники не стали і відправили його зворотним рейсом в Абу-Дабі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як з аеропорту "Бориспіль" збиралися здійснити пасажирський рейс "Київ — Москва".

Також Фокус розповів про американця, який місяць прожив в аеропорту "Бориспіль".