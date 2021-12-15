В аэропорту "Борисполь" россиянин выдавал себя за агента мировых спецслужб и просил убежища (видео)

Мужчина утверждал, что работал в команде Путина и убедил Америку помогать Украине

В бориспольском аэропорту пограничники запретили въезд иностранцу, прибывшему из Абу-Даби. Он предъявил паспорт на имя 45-летнего гражданина России, но заявил, что это лишь документ оперативного прикрытия, сообщает сайт ГПСУ.

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Изначально мужчина не смог назвать цель визита в Украину и предоставить контакты людей, к которым направляется. Почувствовав, что разговор с пограничниками не складывается, он посвятил их в факты своей биографии.

Иностранец рассказал, что несколько лет прослужил в ФСБ и ГРУ России, "работал в команде Путина" и ожидал получить медаль "Героя России". Однако россияне не оценили его стараний, обманули и даже совершили несколько покушений. Мужчине пришлось стать агентом мировых спецслужб, в статусе коего он и сумел договориться с Америкой про помощь Украине. В Абу-Даби он сотрудничает с "адмиралом полиции", а в Украину прилетел просить помощи у наших разведчиков.

Секрет интереснейшей биографии мужчина назвал сам — он постоянно принимает некие "порошки", которые дают ему суперспособности. Разбираться в дальнейших нюансах жизненного пути "спецагента" пограничники не стали и отправили его обратным рейсом в Абу-Даби.

Ранее Фокус сообщал о том как из аэропорта "Борисполь" собирались совершить пассажирский рейс "Киев — Москва".

Также Фокус рассказал об американце, месяц прожившем в аэропорту "Борисполь".