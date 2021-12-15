"Укрзалізниця" вирішила продавати квитки ще через два месенджери

У компанії стверджують, що куплені квитки можна буде додати до Apple Wallet або Google Pay та пізніше показати документ провіднику.

"Укрзалізниця" надала можливість купувати квитки на потяги та отримувати повідомлення про рейси за допомогою нових двох чат-ботів. Як повідомляється на офіційному сайті, до двох наявних чатів у Viber і Telegram тепер додалися Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

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За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger клієнти зможуть:

купувати квитки на потяг Інтерсіті+ та всі поїзди далекого прямування;

повертати придбані квитки в разі відмови від подорожі;

бачити розклад рейсів та онлайн-табло станцій;

бачити платформу, на яку прибуває потяг.

Крім того, придбані квитки можна в один клік додати в гаманець Apple Wallet або Google Pay, звідки їх можна пред'явити для перевірки провіднику або стюарду. Також керівництво компанії заявило, що з 15 грудня розпочинається акція на повернення 10% кешбеку за придбані через чат-бот квитки.

Як повідомив керівник пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, в Україні лише кілька компаній налагодили офіційну підтримку клієнтів Apple Messages для бізнесу, тому в цьому напрямі "Укрзалізниця" стала практично першопрохідцем.

"Що стосується Facebook Messenger, то це вже звичний для наших пасажирів канал спілкування з "Укрзалізницею", але тепер він стає ще функціональнішим, адже можна прямо з Facebook замовити собі квиток та ланчбокс у дорогу", — сказав Перцовський, зазначивши при цьому, що цей крок цілком логічний, оскільки в Україні близько 15 млн людей користується Facebook Messenger.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почала продавати квитки на всі потяги, згідно з новим графіком, який набув чинності з 12 грудня. У новому графіку було додано 19 поїздів, 7 з яких прямують у напрямку Карпат, а 49 поїздів було прискорено.

Також додані 2 нових потяги, які прямуватимуть до Польщі за маршрутом Львів — Перемишль. Потяги курсують щодня 2 рази на добу