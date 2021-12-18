"Давайте ще!". У Рівному "Нова пошта" зняла всі гроші з картки клієнтки

Після першої невдалої спроби співробітники спробували провести оплату ще кілька разів, а потім відмовилися віддавати посилку.

Мешканка Рівного Ганна Печенюк поскаржилася, що під час оплати послуг у "Новій пошті" з її картки зняли всі гроші. Вона розповіла подробиці у Facebook.

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За словами українки, вона намагалася сплатити за безготівковим розрахунком у рівненському відділенні №5. З першого разу оплата нібито не пройшла, тож довелося повторити процедуру кілька разів. У результаті Ганна Печенюк виявила списання з картки у розмірі 2264 гривні.

"Не вийшло за першим платежем, завис термінал? Нічого, давайте ще і ще. А потім бац! Відмова, недостатньо коштів. Чому? Бо платіж був успішно проведений ще першого разу", — пише клієнтка.

[ + – ] Скріншот посту Анні Печенюк у Facebook Фото: Скриншот

Вона додала, що після першої спроби гроші списалися, але не надійшли на рахунок "Нової пошти". Коли ж виявили зникнення грошей, співробітники зібралися на "півгодинний консиліум" і кілька разів намагалися перезапустити програму. Після обговорення вони відмовилися віддавати Ганні Печенюк посилку та запропонували написати заяву на повернення коштів.

"Я залишилася без грошей (2264 грн, на хвилинку!), без посилки, без щирих вибачень і спроб залагодити ситуацію не за мій рахунок. До того ж зіпсований настрій і вечірньоп'ятнична біганина з дітьми", — підсумувала користувач Facebook.

У коментарі під постом пресслужба "Нової пошти" вибачилася перед автором та пообіцяла вирішити проблему у найкоротші терміни. Представники компанії надіслали запит до фінансового відділу для з'ясування деталей.

[ + – ] Скріншот коментаря НП під постом Ганни Печенюк Фото: Скриншот

Вже після публікації цієї новини до редакції Фокусу звернулися з пресслужби "Нової пошти" з проханням додати до тексту наступний коментар:

"Нам дуже прикро, що з клієнткою відбулася така ситуація. Ми принесли вибачення клієнтці, гроші на карту вже повернули їй в повному обсязі. З працівниками відділення буде проведена додаткова роз’яснювальна робота, щоб таких ситуацій більше не траплялося", — повідомили Фокусу у пресслужбі "Нової пошти".

Раніше "Нову пошту" оштрафували на 325 мільйонів гривень через численні скарги. Держпродспоживслужба прийшла з перевіркою до кількох відділень у Харківській області, проте співробітники відмовилися надавати необхідні документи. Регулятор дійшов висновку, що "Нова пошта" завадила органам влади та порушила права споживачів.

Писали також, що "Нова пошта" знижує тарифи з 1 січня 2022 року. Подешевшала доставка посилок вагою до 2 кг у містах та передмістях, а також посилок вагою до 30 кг по країні.