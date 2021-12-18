"Давайте еще!". В Ровно "Новая почта" сняла все деньги с карты клиентки

После первой неудачной попытки, сотрудники попробовали провести оплату еще несколько раз, а потом отказались отдавать посылку.

Жительница Ровно Анна Печенюк пожаловалась, что при оплате услуг в "Новой почте" с ее карты сняли все деньги. Она рассказала подробности в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам украинки, она пыталась оплатить посылку по безналичному рассчету в ровенском отделении №5. С первого раза оплата якобы не прошла, поэтому пришлось повторить процедуру несколько раз. В итоге Анна Печенюк обнаружила списание с карты в размере 2264 гривен.

"Не получилось с первого платежа, завис терминал? Ничего, давайте еще и еще. А потом бац! Отказ, недостаточно средств. Почему? Потому что платеж был успешно произведен еще в первый раз", — пишет клиентка.

[ + – ] Скриншот поста Анні Печенюк в Facebook Фото: Скриншот

Она добавила, что после первой попытки деньги списались, но не поступили на счет "Новой почты". Когда же обнаружили пропажу денег, сотрудники собрались на "получасовой консилиум" и несколько раз пытались перезапустить программу. После обсуждения, они отказались отдавать Анне Печенюк посылку и предложили написать заявление на возвращение средств.

"Я осталась без денег (2264 грн, на минутку!), без посылки, без искренних извинений и попыток уладить ситуацию не за мой счет. Вдобавок испорченное настроение и вечернепятничная беготня с детьми", — подытожила пользователь Facebook.

В комментарии под постом пресс-служба "Новой почты" извинилась перед автором и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки. Представители компании отправили запрос в финансовый отдел для выяснения деталей.

[ + – ] Скриншот комментария НП под постом Анны Печенюк Фото: Скриншот

Уже после публикации этой новости в редакцию Фокуса обратились из пресс-службы "Новой почты" с просьбой добавить в текст следующий комментарий:

"Нам очень досадно, что с клиенткой произошла такая ситуация. Мы принесли извинения клиентке, деньги на карту уже вернули ей в полном объеме. С работниками отделения будет проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы таких ситуаций больше не случалось", — сообщили Фокусу в пресс-службе "Новой почты".

Ранее "Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов гривен из-за многочисленных жалоб. Госпродпотребслужба пришла с проверкой в несколько отделений в Харьковской области, однако сотрудники отказались предоставлять необходимые документы. Регулятор пришел к выводу, что "Новая почта" помешала органам власти и нарушила права потребителей.

Писали также, что "Новая почта" снижает тарифы с 1 января 2022 года. Подешевела доставка посылок весом до 2 кг в городах и пригородах, а также посылок весом до 30 кг по стране.