У центрі Києва асфальт провалився у підвал історичної садиби XX століття

За словами киян, яма утворилася просто під вікнами "найкорупційнішого" ЖКГ.

У центрі Києва у дворі будинку обвалився сфальт, під яким опинився підвал історичної будівлі. Про це у Facebook написав користувач Тимур Бобровський.

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Величезний провал утворився на вулиці Малій Житомирській 16/3. На фото видно підземні конструкції. Всередину також впали кілька скриньок для квітів. За словами Тимура Бобровського, невдовзі провал закрили дошками.

Співробітниця Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова заявила, що під асфальтом знаходиться підвал садиби, який могли використовувати для зберігання дров. Такі приміщення часто згадуються в описі нерухомого майна, тому що максимально використовували площу.

"Забудова самої садиби — початок 20 століття. Отже, і підвали тих часів", — підсумувала історик і додала, що садиби є пам'ятками місцевого значення.

За її словами, місцеві жителі вже звернулися до місцевого органу влади, і незабаром інспекція має перевірити будівлю. Водночас у Києві мало спеціалістів, які зможуть вивчити підвали.

[ + – ] Коментарі Олени Мокроусової Фото: Скриншот

Користувач Ганна Солдатова у коментарях групи "Чарівний Київ" стверджує, що яма знаходиться прямо під вікнами "найкорупційнішого" ЖКГ. У будівлі є "незаконне" прибудова, яке обладнали під готель.

"Самі здогадаєтеся, хто власник. Так от, там викопані підземні поверхи під номери... Як думаєте, чи дивуватиметься провалу?", — зазначила авторка.

[ + – ] Коментар Анни Солдатової про ЖЕК Фото: Скриншот

Поряд за адресою Мала Житомирська, 14а розташована ще одна істерична будівля – садиба Мурашка. Ця пам'ятка архітектури складається з особняка, прибуткового будинку та флігеля у дворі.

Раніше у Києві знесли знамениту садибу Барбана на вулиці Обсервативній. Активісти стверджують, що історичну будівлю XIX століття знищили без відповідного дозволу на прикриття "титушок". Незадовго до знесення відбулася акція протесту зі сутичками.

Писали також, що в Одесі фасад історичного будинку обрушився на тротуар. Комунальники не встигли вчасно зрізати гілки, що лежали на даху та тиснули на конструкцію будівлі.