В центре Києва асфальт провалился в подвал исторической усадьбы XX века

По словам киевлян, яма образовалась прямо под окнами "самого коррупционного" ЖЭКа.

В центре Киева во дворе дома обвалился сфальт, под которым оказался подвал исторического здания. Об этом в Facebook написал пользователь Тимур Бобровский.

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Огромный провал образовался на улице Малой Житомирской 16/3. На фото видны подземные конструкции. Внутрь также упали несколько урн для цветов. По словам Тимура Бобровского, вскоре провал закрыли досками.

Сотрудница Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова заявила, что под асфальтом находится подвал усадьбы, который могли использовать для хранения дров. Такие помещения часто упоминаются в описании недвижимого имущества, потому как максимально использовали площадь.

"Застройка самой усадьбы — начало 20 века. Значит, и подвалы тех времен", — заключила историк и добавила, что усадьбы являются памятками местного значения.

По ее словам, местные жители уже обратились к местному органу власти, и вскоре инспекция должна проверить здание. В то же время, в Киеве мало специалистов, которые смогут изучить подвалы.

[ + – ] Комментарии Алены Мокроусовой Фото: Скриншот

Пользователь Анна Солдатова в комментариях группы "Чарівний Київ" утверждает, что яма находится прямо под окнами "самого коррупционного" ЖЭКа. В здании есть "незаконная" пристройка, которую оборудовали под гостинницу.

"Сами догадаетесь, кто владелец. Так вот, там выкопаны подземные этажи под номера… Как думаете, удивляться ли провалу?", — отметила автор.

[ + – ] Комментарий Анны Солдатовой о ЖЭКе Фото: Скриншот

Рядом по адресу Малая Житомирская, 14а расположено еще одно истерическое здание — усадьба Мурашко. Этот памятник архитектуры состоит из особняка, доходного дома и флигеля во дворе.

Ранее в Киеве снесли знаменитую усадьбу Барбана на улице Обсервативной. Активисты утверждают, что историческое здание XIX века уничтожили без соответствующего разрешения по прикрытием "титушек". Незадолго до сноса состоялась акция протеста со стычками.

Писали также, что в Одессе фасад исторического дома обрушился на тротуар. Коммунальщики не успели вовремя срезать ветки, которые лежали на крыше и давили на конструкцию здания.