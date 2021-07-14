Фасад исторического дома обрушился на тротуар в центре Одессы (видео)

Незадолго до происшествия жильцы просили коммунальщиков срезать ветки, которые лежали прямо на крыше.

14 июля фасад исторического жилого дома обрушился на тротуар в центре Одессы. Подробности и кадры происшествия опубликовал в Телеграм лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул.

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По его словам, около 8 часов утра рухнул карниз здания на Соборной площади, 4. Обломки деревянных балок и цемента усеяли десятки метров тротуара перед крыльцом, некоторые фрагменты очутились на балконе и проезжей части. На одном из снимков видно, что упала часть водосточной трубы возле магазина, расположенного в полуподвале.

"Геннадий Труханов, ваше счастье, что никто из горожан и гостей города не пострадал", — обратился автор видео к мэру Одессы.

Местные жители сообщили корреспонденту порталу "УСИ", что обращались к коммунальной службе с просьбой обрезать ветви дерева, которые давили на крышу здания. Этого своевременно не сделали, поэтому обвалился участок карниза длиной около 20 метров, и он продолжает разрушаться. Сейчас коммунальщики убирают обломки.

[ + – ] Дом обвалился в Одессе [ + – ] Обвалившийся карниз исторического дома в Одессе [ + – ] Поврежденный карниз исторического дома в Одессе

Дом был построен в 1874 году, а сейчас является историческим памятником местного значения. Известно, что здесь жил известный чешский писатель Сватоплук Чех.

Ранее в Одессе на тротуар обвалился карниз дома на Большой Арнаутской. Камера видеорегистратора записала, как два огромных обломка упали совсем рядом с прохожими, которые чудом остались невредимыми. Это не первый случай обрушения дома Вергоги, в ноябре 2020 года карниз уже падал на тротуар, угрожая жизни пешеходов.

До этого в Одессе обрушилась часть памятника архитектуры, в котором жили люди — доходного дома Сретенской церкви на улице Нежинская, 16. В феврале жильцов решили временно переселить из-за огромной трещины, а в марте на том же месте рухнула стена, которая повредила соседний двухэтажный дом.

Похожий случай обрушения произошел со зданием на улице Бунина в Одессе 3 февраля. Часть аварийного дома обвалилась, и люди едва успели выбежать на улицу. Как заявили в мэрии, объект находился в частной собственности, и там никто не проживал из-за опасного состояния конструкций.