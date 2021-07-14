Фасад історичного будинку обрушився на тротуар у центрі Одеси (відео)

Незадовго до події мешканці просили комунальників зрізати гілки, які лежали прямо на даху.

14 липня фасад історичного житлового будинку обрушився на тротуар у центрі Одеси. Подробиці та кадри події опублікував у телеграм лідер громадської організації "Вуличний фронт" Демʼян Ганул.

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За його словами, приблизно о 8 годині ранку впав карниз будівлі на Соборній площі, 4. Уламки деревʼяних балок і цементу засіяли десятки метрів тротуару перед ґанком, деякі фрагменти опинилися на балконі та проїжджій частині. На одному зі знімків видно, що впала частина водостічної труби біля магазину, розташованого в напівпідвалі.

"Геннадій Труханов, ваше щастя, що ніхто з містян і гостей міста не постраждав", — звернувся автор відео до мера Одеси.

Місцеві жителі повідомили кореспонденту порталу "УСІ", що зверталися до комунальної служби з проханням обрізати гілки дерева, які тиснули на дах будівлі. Цього своєчасно не зробили, тому обвалилася ділянка карниза довжиною майже 20 метрів, і він продовжує руйнуватися. Зараз комунальники прибирають уламки.

[ + – ] Будинок обвалився в Одесі [ + – ] Обвалився карниз історичного будинку в Одесі [ + – ] Пошкоджений карниз історичного будинку в Одесі

Будинок був побудований в 1874 році, а зараз є історичною памʼяткою місцевого значення. Відомо, що тут жив відомий чеський письменник Сватоплук Чех.

Раніше в Одесі на тротуар обвалився карниз будинку на Великій Арнаутській. Камера відеореєстратора записала, як два величезні уламки впали зовсім поруч із перехожими, які дивом залишилися неушкодженими. Це не перший випадок обвалу будинку Вергогі, в листопаді 2020 року карниз вже падав на тротуар, загрожуючи життю пішоходів.

До цього в Одесі обвалилася частина памʼятки архітектури, в якій жили люди — прибуткового будинку Стрітенської церкви на вулиці Ніжинська, 16. У лютому мешканців вирішили тимчасово переселити через величезну тріщину, а в березні на тому ж місці рухнула стіна, яка пошкодила сусідню двоповерхову хату.

Схожий випадок обвалення стався з будівлею на вулиці Буніна в Одесі 3 лютого. Частина аварійного будинку обвалилася, і люди ледве встигли вибігти на вулицю. Як заявили в мерії, обʼєкт перебував у приватній власності, і там ніхто не проживав через небезпечний стан конструкцій.