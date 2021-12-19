Епіфаній припустив послаблення або скасування церковного посту на Новий рік (відео)

За словами предстоятеля ПЦУ, церква може вдатися до такого кроку, щоб уникнути порушень з боку віруючих до кінця переходу на новоюліанський календар.

Православна церква України може послабити або скасувати церковний піст на 31 грудня та 1 січня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній.

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За словами митрополита, під час новорічних свят деякі віруючі порушують правила церковного посту, тому Православна церква України розглядає питання про його ослаблення чи скасування саме на два дні — 31 грудня та 1 січня.

Різдвяний піст, за словами предстоятеля, можуть послабити чи скасувати на два дні до того моменту, поки в Україні не почнуть святкувати Різдво 25 грудня.

Епіфаній також порівняв церкву з "матір'ю, що любить", яка може поблажливо ставитися до своїх дітей у плані дотримання посту.

"Як кожна мати своїй дитині: чи дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє іноді жорстко, згідно з акривією, тобто точно за правилами", — продовжив предстоятель ПЦУ у спілкуванні з журналістами.

Як зазначив Епіфаній, піст можуть послабити або скасувати на 31 грудня та 1 січня, якщо буде спільне соборне рішення.

"Щоб на ці дні (31 грудня і 1 січня — ред), поки ми не перейдемо до новогоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Адже є зустріч Нового року, хоча це і не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою", — додав митрополит в інтерв'ю.

[ + – ] Епіфаній припустив послаблення або скасування поста на Новий рік

Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, коли українці святкуватимуть Різдво 25 грудня. За словами митрополита, процес переходу до новоюліанського календаря може розтягнутися на наступні 10 років. Крім цього, як зазначив Епіфаній, з кожним роком кількість людей, які виступають за перенесення дати Різдва, зростає.

А у вересні 2021 року ПЦУ представила свій мобільний додаток для віруючих. "Мобільне" слово Боже було створено для громадян, які тепер зможуть листуватися зі своїм священиком. Додаток також нагадуватиме віруючим про майбутні церковні свята.