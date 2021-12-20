Теща Притули, яка раніше збила матір із дитиною, запропонувала компенсацію в 50 тисяч гривень

Постраждала в ДТП жінка перенесла близько десяти операцій і залишилася непрацездатним інвалідом на все життя.

Лілія Сопельник, теща відомого шоумена та політика Сергія Притули, три роки тому збила матір із хлопчиком. За роки судових слухань вона не визнала цивільного позову, не хоче сплачувати завданих збитків і пропонує постраждалим 50 тисяч гривень компенсації. Про те, як просувається справа, "Українським новинам" розповів адвокат потерпілої сторони Юрій Сухов.

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[ + – ] Постраждалі в ДТП Анжела Печенізька із сином

У Анжели Печенізької, яка разом із сином потрапила під колеса "Мазди", лікарі діагностували численні переломи тазових кісток. Майже три місяці вона провела нерухомо, пережила десяток операцій. Зараз їй вставили пластини в ключицю та спиці в лікоть. Син Анжели, 9-річний Ростик, майже рік не міг ходити, був прооперований. Сім'я витратила величезні суми на лікування, для чого збирала гроші через соцмережі та засоби масової інформації. У своєму позові до родички шоумена вони хочуть, щоб Лілія Сопельник компенсувала їм усі витрати в розмірі 5 мільйонів гривень.

Теща Притули на судових засіданнях визнає, що вона перебувала за кермом, однак стверджує, що знепритомніла, внаслідок чого й сталася ДТП. Варто відзначити, що Лілія Сопельник має недугу, за якої не можна керувати автомобілем. В обвинувальному акті зазначається, що Сопельник, знаючи про свою хворобу, яка є в переліку, який забороняє керувати автомобілем, усе одно сіла за кермо. При цьому вона ще й приймала ліки, після яких заборонено керувати транспортом.

Одразу після аварії Сопельник із адвокатами наполегливо намагалася проникнути в палату до збитої нею жінки.

"Вони хотіли якось до потерпілої потрапити, щоб домовитися, щоб не було кримінального провадження. Але потерпіла фактично місяць перебувала майже в комі. Тому будь-який контакт із нею був неможливим", — розповідає Юрій Сухов.

Захисник потерпілої заявив родичці шоумена, що сума компенсації буде відома лише після офіційної експертизи, оцінки збитків і витрат на лікування. Після цього сторона Сопельник різко втратила бажання компенсувати збитки. За словами подружжя Печенізьких, на суді адвокат Сопельник надав довідку, що Лілія — бідна пенсіонерка, тому не може заплатити велику компенсацію потерпілим у ДТП. Сума, запропонована нею, – 50 тисяч гривень. У захисника постраждалої сім'ї вона викликає лише подив.

"Ну…мати стала інвалідом і до сьогодні не проведені ще всі операції. Людина втратила можливість працювати, необхідно пройти курс реабілітації. Але Сопельник із цим не погоджується", — зазначає адвокат.

[ + – ] Відео ДТП

Лілія Сопельник – мати дружини шоумена Сергія Притули Катерини. 59-річна жінка родом із Донецька. Разом зі своїм чоловіком Віктором Сопельником і доньками вони займаються бізнесом. Сфера діяльності їхніх підприємств — будівництво, нерухомість, торгівля. Лілії належить компанія "Візит", зареєстрована в Донецьку. Співзасновницями підприємства є її дочки – Катерина Сопельник, дружина Сергія Притули, та Світлана Хомутинник, дружина депутата Хомутинника. Фірма займається орендою й управлінням нерухомістю. Разом зі своїм чоловіком Лілія володіє компанією ЮТІБІ ГРУП. Фірма займається оптовою торгівлею деревом, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Крім того, Сопельник і її чоловік вважаються серед засновників будівельної компанії "Торг-альянс".

22 серпня 2019 року Лілія Сопельник влаштувала ДТП на Дніпровській набережній у Києві, заднім ходом збивши пішоходів. Свідки кажуть, що, швидше за все, водійка переплутала педалі, бо швидкість була дуже велика як для прибудинкової території. Незабаром до мережі потрапило відео трагедії, де видно, як на великій швидкості автомобіль скоїв наїзд на людей, протягнувши їх кілька метрів.

В аварії постраждали 49-річна Анжела Печенізька та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота та грудної клітки та був доставлений до "Охматдиту". Його мати госпіталізована з множинними травмами, серед яких – струс головного мозку та перелом кісток тазу.

Згодом суд обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці. Наразі вона звинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху за статтею 286 Кримінального кодексу України. З жовтня минулого року суд почав розглядати справу Сопельник по суті. За цей час вона й дала свої свідчення, а сторона захисту заявила клопотання про проведення експертизи. До проведення подальших засідань суду не буде.

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