Теща Притулы, ранее сбившая мать с ребенком, предложила компенсацию в 50 тысяч гривен

Пострадавшая в ДТП женщина перенесла около десяти операций и осталась нетрудоспособным инвалидом на всю жизнь.

Лилия Сопельник, теща известного шоумена и политика Сергея Притулы, три года назад сбила мать с мальчиком. За годы судебных слушаний она не признала гражданский иск, не хочет оплачивать нанесенный ущерб, и предлагает пострадавшим 50 тысяч гривен компенсации. О том как продвигается дело "Украинским новостям" рассказал адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

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[ + – ] Пострадавшие в ДТП Анжела Печенежская с сыном

У Анжелы Печенежской, которая вместе с сыном попала под колеса "Мазды", врачи диагностировали множественные переломы тазовых костей. Почти три месяца она провела без движения, пережила десяток операций. Сейчас ей вставили пластины в ключицу и спицы в локоть. Сын Анжелы 9-летний Ростик почти год не мог ходить, был прооперирован. Семья потратила огромные суммы на лечение, для чего собирала деньги через соцсети и средства массовой информации. В своем иске к родственнице шоу-мена, они хотят чтобы Лилия Сопельник компенсировала им все затраты в размере 5 миллионов гривен.

Теща Притулы на судебных заседаниях признает, что она находилась за рулем, однако, утверждает, что потеряла сознание, в результате чего и произошло ДТП. Стоит отметить, что Лилия Сопельник имеет недуг, при котором нельзя управлять автомобилем. В обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, имеющейся в перечне, запрещающем управлять автомобилем, все равно села за руль. При этом она еще и принимала лекарства, после которых запрещено вождение транспорта.

Сразу после аварии Сопельник с адвокатами настойчиво пыталась проникнуть в палату к сбитой ею женщине.

"Они хотели как-то к потерпевшей попасть, чтобы договориться, чтобы не было уголовного производства. Но, потерпевшая фактически месяц находилась почти что в коме. Поэтому, любой контакт с ней был невозможным", — рассказывает Юрий Сухов.

Защитник потерпевшей заявил родственнице шоумена, что сумма компенсации будет известна только после официальной экспертизы, оценки ущерба и затрат на лечение. После этого сторона Сопельник резко утратила желание компенсировать ущерб. По словам супругов Печенежских, на суде адвокат Сопельник предоставил справку, что Лилия — бедная пенсионерка, потому не может заплатить большую компенсацию пострадавшим в ДТП. Сумма, предложенная ею — 50 тысяч гривен. У защитника пострадавшей семьи она вызывает лишь недоумение.

"Ну…мать стала инвалидом и до сегодняшнего дня не проведены еще все операции. Человек потерял возможность работать, необходимо пройти курс реабилитации. Но Сопельник с этим не соглашается", — отмечает адвокат.

[ + – ] Видео ДТП

Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины. 59-летняя женщина родом из Донецка. Вместе со своим супругом Виктором Сопельником и дочерьми они занимаются бизнесом. Сфера деятельности их компаний – строительство, недвижимость, торговля. Лилии принадлежит компания "Визит", зарегистрированная в Донецке. Соосновательницами предприятия являются ее дочери – Катерина Сопельник, супруга Сергея Притулы, и Светлана Хомутынник, жена депутата Хомутынника. Фирма занимается арендой и управлением недвижимостью. Вместе со своим мужем Лилия владеет компанией ЮТІБІ ГРУП. Фирма занимается оптовой торговлей деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Кроме того, Сопельник и ее супруг числятся среди учредителей строительной компании "Торг-альянс".

22 августа 2019 года Лилия Сопельник устроила ДТП на Днепровской набережной в Киеве, задним ходом сбив пешеходов. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутала педали, потому что скорость была очень большая, как для придомовой территории. Вскоре в сеть попало видео трагедии, где видно, как на большой скорости автомобиль совершил наезд на людей, протащив их несколько метров.

В аварии пострадали 49-летняя Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать госпитализирована с множественными травмами, среди которых — сотрясение головного мозга и перелом костей таза.

Впоследствии суд избрал меру пресечения для Лилии Сопельник в виде ночного домашнего ареста на 2 месяца. Сейчас она обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения по статье 286 Уголовного кодекса Украины. С октября прошлого года суд начал рассматривать дело Сопельник по существу. За это время она и дала свои показания а сторона защиты заявила ходатайство о проведении экспертизы. До ее проведения последующих заседаний суда не будет.

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