Озброєний пістолетом чоловік увірвався до міськради Львова (фото)

Затриманий, стверджують у поліції, розмахував пістолетом у будівлі мерії. При собі в нього також була речовина, схожа на наркотики.

У понеділок, 20 грудня, у приміщенні львівської міськради поліція затримала місцевого жителя 1995 року народження, який мав із собою наркотики та вогнепальну зброю. Про це повідомляє Управління поліції Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Стартовий пістолет ИЖ-37, який стріляє холостими патронами з шумовим ефектом.

Відомо, що у приміщенні чоловік погрожував стартовим пістолетом ИЖ-37, який стріляє холостими патронами із шумовим ефектом. При огляді у нього також виявили зелену подрібнену речовину, що нагадує наркотики.

[ + – ] Вилучені предмети у затриманого у міськраді.

[ + – ] Затриманий у міськраді.

Тривожний сигнал надійшов на пульт центру технічної охорони УПО Львівської області, після чого група швидкого реагування батальйону №1 виїхала на місце події, де і затримано молоду чоловіка зі зброєю і, можливо, забороненою речовиною. Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Нагадаємо, що ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабінет міністрів, змінили запобіжний захід. Суд ухвалив, що обвинувачений повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом замість тюремної камери.

Раніше Фокус повідомляв, що у тролейбусі в Оболонському районі Києва пасажир отримав ножове поранення, коли зробив зауваження кишеньковому злодієві. Злодій намагався вкрасти гаманець у пасажирки.