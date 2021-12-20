Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в горсовет Львова (фото)

Задержанный, утверждают в полиции, размахивал пистолетом в здании мэрии. При себе у него также было вещество, похожее на наркотики.

В понедельник, 20 декабря, в помещении львовского горсовета полиция задержала местного жителя 1995 года рождения, у которого с собой были наркотики и огнестрельное оружие. Об этом сообщает Управление полиции Львовщины на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Стартовый пистолет ИЖ-37, который стреляет холостыми патронами с шумовым эффектом.

Известно, что в помещении мужчина угрожал стартовым пистолетом ИЖ-37, который стреляет холостыми патронами с шумовым эффектом. При досмотре у него также обнаружили зеленое измельченное вещество, напоминающее наркотики.

[ + – ] Изъятые предметы у задержанного в горсовете.

[ + – ] Задержанный в горсовете.

Тревожный сигнал поступил на пульт центра технической охраны УПО Львовской области, после чего группа быстрого реагирования батальона № 1 выехала на место происшествия, где и бы задержан молодой человек с оружием и, возможно, запрещенным веществом. В дальнейшем на место прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции.

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