Від 2 гривень за штуку: в Україні встановили мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети

В уряді сподіваються, що такі нововведення дозволять зменшити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в Україні.

Сьогодні, 20 грудня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети в Україні. Рішення уряду вступає в дію з 1 лютого 2022 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, які використовуються у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – за пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – за пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – за пакет з ручками і боковими складками.

В уряді сподіваються, що такі нововведення дозволять зменшити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в Україні, а також в майбутньому позитивно вплинуть на здоров’я українців.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", — висловився про рішення міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За оцінками експертів, кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів на рік, водночас у країнах Європейського Союзу значно нижчий показник — у середньому 90. Проте, якщо із 40 тисяч тонн пластику в нашій країні на переробку йде 6 %, то у Європі рівень утилізації — приблизно 70 %.

Нагадаємо, що у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Ним, зокрема, з 10 грудня 2021 року забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Закон дозволяє розповсюдження пластикових пакетів виключно на платній основі. При цьому роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабміном.

Вимоги щодо платного продажу не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипких продуктів, льоду та використовуються як первинне пакування до 1 січня 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, до чого звелася заборона пластикових пакетів в Україні.