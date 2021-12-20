От 2 гривен за штуку: в Украине установили минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

В правительстве надеются, что такие нововведения позволят уменьшить обороты пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в Украине.

Сегодня, 20 декабря, Кабинет Министров Украины на своем заседании установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в Украине. Решение правительства вступает в действие с 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной больше 50 микрометров, которые используются в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

2,00 грн – за пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – за пакет с ручками и боковыми складками.

В правительстве надеются, что такие нововведения позволят уменьшить обороты пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в Украине, а также в будущем положительно повлияют на здоровье украинцев.

"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к росту заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ, это — так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада", — высказался о решении министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По оценкам экспертов, каждый украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов в год, в то время как в странах Европейского Союза значительно ниже показатель — в среднем 90. Однако, если из 40 тысяч тонн пластика в нашей стране на переработку идет 6%, то в Европе уровень утилизации — примерно 70%.

Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Им, в частности, с 10 декабря 2021 года запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания.

Закон разрешает распространение пластиковых пакетов исключительно на платной основе. При этом розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных устанавливаемых Кабмином цен.

Требования платной продажи не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Ранее Фокус писал о том,к чему свелся запрет пластиковых пакетов в Украине.