В автобусі "Одеса-Київ" поліція силою виштовхнула пасажирів без COVID-сертифікатів (відео)

Двоє чоловіків відмовилися покинути салон автобуса на вимогу копів. А під час розбирань одна з пасажирок закликала виводити "лосів".

Правоохоронці висадили з автобуса "Одеса-Київ" двох невакцинованих пасажирів, довелося застосовувати силу. Про це повідомила "Ху**а Одеса" в Telegram.

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Відомо, що громадський транспорт поліція зупинила дорогою до столиці. Тоді правоохоронці не виявили у двох пасажирів сертифікатів про вакцинацію або негативного тесту на COVID-19. Але після прохання покинути салон автобуса "антивакцинатори" відмовилися слухати копів.

Як видно на кадрах, в один з моментів поліцейський виштовхнув невакцинованого пасажира з транспорту. Знайшлися і ті, хто підтримав такі дії правоохоронців — на відео чутно жіночий голос і фразу "виводьте цих лосів тупорилих".

"Вчора вночі їхали з Одеси до Києва автобусом "Гюнсель". Нас зупинили менти. Перевіряли COVID-сертифікати. У двох антиваксерів їх не було. Вони вирішили влаштувати принциповий бунт в автобусі і відмовлялися навідріз покинути салон. Нас затримали на півтори години. У результаті — їх вигнали з маршрутки", — пише автор відео.

[ + – ] Поліція вигнала антивакцинаторів з автобуса

Як відомо, в Україні діє адаптивний карантин, через який у пасажирів міжрегіональних маршрутів перевіряють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Ослаблення карантину заплановано з 23 грудня — шість областей мають залишити "червону зону".