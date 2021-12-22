В автобусе "Одесса-Киев" полиция силой вытолкала пассажиров без COVID-сертификатов (видео)

Двое мужчин отказались покинуть салон автобуса по требованию копов. А в ходе разборок одна из пассажирок призвала выводить "лосей".

Правоохранители высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух невакцинированных пассажиров, пришлось применять силу. Об этом сообщила "Ху**ая Одесса" в Telegram.

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Известно, что общественный транспорт полиция остановила по пути в столицу. Тогда сотрудники правоохранительных органов не обнаружили у двух пассажиров сертификатов о вакцинации либо негативного теста на COVID-19. Но после просьбы покинуть салон автобуса "антивакцинаторы" наотрез отказались слушать копов.

Как видно на кадрах, в один из моментов полицейский силой вытолкнул невакцинированного пассажира из транспорта. Нашлись и те, кто поддержал такие действия правоохранителей — на видео слышно женский голос и фразу "выводите этих лосей тупорылых".

"Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили менты. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге — их выгнали с маршрутки", — пишет автор видео.

[ + – ] полиция выгнала антивакцинаторов из автобуса

Как известно, в Украине действует адаптивный карантин, из-за которого у пассажиров межрегиональных маршрутов проверяют сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Ослабление карантина запланировано с 23 декабря — шесть областей должны покинуть "красную зону".