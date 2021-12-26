На Одещині жінки влаштували бійку у кінотеатрі під час показу "Людини-павука" (відео)

Глядачі могли спостерігати одночасно два протистояння — на екрані та в залі для глядачів. Бійка між відвідувачами закладу супроводжувалася криками та епічною музикою.

В одному з кінотеатрів міста Чорноморськ Одеської області під час показу фільму побилися дві глядачки. За словами співробітників закладу, одна з учасниць бійки була нетверезою, а конфлікт розпочався через гучну сварку подружньої пари в залі. Про це із посиланням на працівників кінотеатру "Нептун", де стався інцидент, повідомляє видання "Обозреватель".

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Так, сутичка відбулася 25 грудня під час показу фільму "Людина-павук: Немає шляху додому". На кадрах, записаних очевидцем, можна побачити, як дві жінки з криками хапають одна одну за одяг і б'ються, використовуючи кулаки, тоді як на екрані кінотеатру також відбувається бійка між персонажами під епічний саундтрек. Якоїсь миті в бійку втрутилися чоловіки, після чого відвідувачка кінотеатру виплеснула в обличчя опонентки якусь рідину з пляшки. В результаті, після ще кількох ударів, одну з жінок супроводили до виходу.

За словами іншого глядача, що застав бійку, конфлікт почався після того, як одна з жінок прямо в кінотеатрі почала голосно сваритися з чоловіком у присутності дитини, яка сидить між ними. Одну з глядачок це обурило, після чого зав'язалася бійка. Як повідомили співробітники кінотеатру, вони побачили інцидент з камер відеоспостереження і одразу на нього відреагували. Також вони розповіли, що вже провели бесіду "з однією із зачинниць" конфлікту.

У публікації видання наголошується, що Чорноморськ був без свого кінотеатру протягом дев'яти років, а "Нептун" відкрився нещодавно — 18 грудня.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській міськраді сталася бійка між депутатами із "Самопомочі" та "Свободи". Причому один із учасників протистояння є бронзовим призером Олімпіади з карате у Токіо.

Також Фокус писав про те, як у Бердянську на пляжі відпочиваючі влаштували бійку в морі. Причиною бійки стало те, що частина туристів викидала медуз на берег, тоді як інші люди захищали цих морських тварин.