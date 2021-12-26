В Одесской области женщины устроили драку в кинотеатре во время показа "Человека-паука" (видео)

Зрители могли наблюдать одновременно два противостояния — на экране и в зрительском зале. Потасовка между посетительницами заведения сопровождалась криками и эпичной музыкой.

В одном из кинотеатров города Черноморск Одесской области во время показа фильма подрались две зрительницы. По словам сотрудников заведения, одна из участниц потасовки была нетрезвой, а конфликт начался из-за громкой ссоры супружеской пары в зале. Об этом со ссылкой на работников кинотеатра "Нептун", где произошел инцидент, сообщает издание "Обозреватель".

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Так, потасовка произошла 25 декабря во время показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой". На кадрах, записанных очевидцем, можно увидеть, как две женщины с криками хватают друг друга за одежду и дерутся, используя кулаки, в то время как на экране кинотеатра также происходит драка между персонажами под эпичный саундтрек. В какой-то момент в потасовку вмешались мужчины, после чего посетительница кинотеатра выплеснула в лицо оппонентки какую-то жидкость из бутылки. В результате, после еще нескольких ударов, одну из женщин сопроводили к выходу.

По словам другого зрителя, заставшего драку, конфликт начался после того, что одна из женщин прямо в кинотеатре начала громко ссориться с мужем в присутствии ребенка, сидящего между ними. Одну из зрительниц это возмутило, после чего завязалась потасовка. Как сообщили сотрудники кинотеатра, они увидели инцидент по камерам видеонаблюдения и сразу на него отреагировали. Также они рассказали, что уже провели беседу "с одной из зачинщиц" конфликта.

В публикации издания отмечается, что Черноморск был без своего кинотеатра на протяжении девяти лет, а "Нептун" открылся совсем недавно — 18 декабря.

Напомним, недавно во Львовском горсовете произошла драка между депутатами из "Самопомощи" и "Свободы". При чем один из участников противостояния является бронзовым призером Олимпиады по карате в Токио.

Также Фокус писал о том, как в Бердянске на пляже отдыхающие устроили потасовку в море. Причиной драки стало то, что часть туристов выбрасывала медуз на берег, в то время как другие люди защищали этих морских животных.