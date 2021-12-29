Статистика коронавірусу на 29 грудня: 5 454 нових хворих та 1 153 госпіталізації
В Україні від коронавірусу за добу померло понад 300 людей. Найбільше хворих – у Києві, Одеській та Донецькій областях.
В Україні минулої доби зафіксували 5 454 нових випадків зараження коронавірусом, серед них 353 дитини та 98 медпрацівників. Статистику захворюваності надало МОЗ України у Facebook.
Померло від коронавірусної інфекції 307 пацієнтів. У лікарні з COVID-19 або підозрою на зараження госпіталізували 1153 людини.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 5 454 особи;
- одужало — 12 352 особи;
- летальні випадки — 307;
- госпіталізації — 1153.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 21 грудня — 2241;
- 22 грудня — 1691;
- 23 грудня — 1645;
- 24 грудня — 1689;
- 25 грудня — 1832;
- 26 грудня — 1053;
- 27 грудня — 944.
В Україні зробили 75 995 тестів на COVID-19, з них:
- методом ПЛР — 33 039;
- методом ІФА — 6 256;
- експрес-тести на антиген — 36 700.
Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за добу зафіксували в Києві (1 113 випадків) та таких областях:
- Одеська — 642;
- Донецька — 443;
- Черкаська – 387;
- Полтавська — 358;
- Запорізька – 215.
Крім цього, за минулий день в Україні вакцинували 131 129 людей.
- першою дозою — 34 463;
- другий — 94 974;
- бустерну дозу отримали 1 290 осіб.
З початку пандемії коронавірусу в Україні:
- захворіло — 3 654 690 осіб;
- одужало — 3 449 880 осіб;
- летальні випадки — 95 412;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 724 734.
З початку кампанії з вакцинації прищепили 14 639 498 осіб, з них першу дозу отримали 14 639 496 осіб, а дві – 13 542 266 осіб. Усього зроблено 28 186 652 щеплення.
За даними системного аналітика Євгена Істребіна, за жовтень майже всі регіони України показали рекорд смертності від коронавірусу. Найбільше летальних випадків зафіксували в Харківській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях. Загалом по країні зростання показника смертності становило 49%.
Фокус раніше писав про зниження темпів смертності від COVID-19 у світі. Через швидке поширення штаму Омікрон лікарі фіксують четверту хвилю пандемії.
В Україні ще не встановили офіційної загибелі від Омікрону, але в Києві вже виявили перші випадки зараження.