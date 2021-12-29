Статистика коронавірусу на 29 грудня: 5 454 нових хворих та 1 153 госпіталізації

В Україні від коронавірусу за добу померло понад 300 людей. Найбільше хворих – у Києві, Одеській та Донецькій областях.

В Україні минулої доби зафіксували 5 454 нових випадків зараження коронавірусом, серед них 353 дитини та 98 медпрацівників. Статистику захворюваності надало МОЗ України у Facebook.

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Померло від коронавірусної інфекції 307 пацієнтів. У лікарні з COVID-19 або підозрою на зараження госпіталізували 1153 людини.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 5 454 особи;

одужало — 12 352 особи;

летальні випадки — 307;

госпіталізації — 1153.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

21 грудня — 2241;

22 грудня — 1691;

23 грудня — 1645;

24 грудня — 1689;

25 грудня — 1832;

26 грудня — 1053;

27 грудня — 944.

В Україні зробили 75 995 тестів на COVID-19, з них:

методом ПЛР — 33 039;

методом ІФА — 6 256;

експрес-тести на антиген — 36 700.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 за добу зафіксували в Києві (1 113 випадків) та таких областях:

Одеська — 642;

Донецька — 443;

Черкаська – 387;

Полтавська — 358;

Запорізька – 215.

Крім цього, за минулий день в Україні вакцинували 131 129 людей.

першою дозою — 34 463;

другий — 94 974;

бустерну дозу отримали 1 290 осіб.

З початку пандемії коронавірусу в Україні:

захворіло — 3 654 690 осіб;

одужало — 3 449 880 осіб;

летальні випадки — 95 412;

зроблено ПЛР-тестів — 16 724 734.

З початку кампанії з вакцинації прищепили 14 639 498 осіб, з них першу дозу отримали 14 639 496 осіб, а дві – 13 542 266 осіб. Усього зроблено 28 186 652 щеплення.

[ + – ] В Україні ще не виявили загибелі від штаму Омікрон

За даними системного аналітика Євгена Істребіна, за жовтень майже всі регіони України показали рекорд смертності від коронавірусу. Найбільше летальних випадків зафіксували в Харківській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях. Загалом по країні зростання показника смертності становило 49%.

Фокус раніше писав про зниження темпів смертності від COVID-19 у світі. Через швидке поширення штаму Омікрон лікарі фіксують четверту хвилю пандемії.

В Україні ще не встановили офіційної загибелі від Омікрону, але в Києві вже виявили перші випадки зараження.