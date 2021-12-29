Статистика коронавируса на 29 декабря: 5 454 новых больных и 1 153 госпитализации

В Украине от коронавируса за сутки умерли более 300 человек. Больше всего заболевших – в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 454 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 353 ребенка и 98 медработников. Статистику заболеваемости предоставил Минздрав Украины в Facebook.

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Умерли от коронавирусной инфекции 307 пациентов. В больницы с COVID-19 или подозрением на заражение госпитализировали 1 153 человек.

В Украине за минувшие сутки :

заболело — 5 454 человек;

выздоровело — 12 352 человека;

летальные случаи — 307;

госпитализации — 1 153.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

21 декабря — 2241;

22 декабря — 1691;

23 декабря — 1645;

24 декабря — 1 689;

25 декабря — 1 832;

26 декабря — 1 053;

27 декабря — 944.

В Украине сделали 75 995 тестов на COVID-19, из них:

методом ПЦР — 33 039;

методом ИФА — 6 256;

экспресс-тесты на антиген — 36 700.

Самое большое количество заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Киеве (1 113 случаев) и следующих областях:

Одесская — 642;

Донецкая — 443;

Черкасская — 387;

Полтавская — 358;

Запорожская – 215.

Помимо этого, за минувший день в Украине вакцинировали 131 129 человек:

первой дозой — 34 463;

второй — 94 974;

бустерную дозу получили 1290 человек.

С начала пандемии коронавируса в Украине:

заболело — 3 654 690 человек;

выздоровело — 3 449 880 человек;

летальные случаи — 95 412;

сделано ПЦР-тестов — 16 724 734.

С начала кампании по вакцинации привили 14 639 498 человек, из них первую дозу получили 14 639 496 человек, а две – 13 542 266 человек. Всего сделано 28 186 652 прививки.

[ + – ] В Украине еще не выявили гибель от штамма Омикрон

По данным системного аналитика Евгения Истребина, за октябрь почти все регионы Украины показали рекорд по смертности от коронавируса. Больше всего летальных случаев зафиксировали в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях. В общем по стране рост показателя смертности составил 49%.

Фокус ранее писал о снижении темпов смертности от COVID-19 в мире. Из-за быстрого распространения штамма Омикрон врачи фиксируют четвертую волну пандемии.

В Украине еще не установили официально гибель от Омикрона, но в Киеве уже выявили первые случаи заражения.