Тепер у небес буде свій охоронець: у Чернівцях помер онкохворий хлопчик, якого прийняли в поліцію

Останні дні 10-річний Сашко Андрійчук прожив у "Місті добра". Лікарі розповіли, що допомогти дитині вже не могли, тому вирішили не продовжувати лікування.

У Чернівцях помер 10-річний онкохворий хлопчик Олександр Андрійчук, якого в лютому цього року урочисто прийняли до лав поліції. Про смерть Сашка повідомила волонтерка, засновниця кризового центру "Місто добра" Марта Левченко в соцмережі Facebook.

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"Маленький янгол Сашко… Тепер у небес буде свій поліцейський… Наш любий захисник Міста добра…. Будемо пам’ятати і любити тебе завжди…" — написала Марта.

У Сашка два роки тому діагностували злоякісну пухлину мозку з метастазами. Тривале лікування не дало результатів, хвороба досягла четвертої стадії розвитку. Хлопчик через ускладнення перестав ходити та розмовляти, половину його тіла паралізувало.

Лікарі сказали, що допомогти Сашку вже не можуть, тому вони вирішили не продовжувати лікування. Останні дні хлопчик прожив у "Місті добра", волонтери якого доклали усіх зусиль, щоб зробити їх щасливими.

Посвята Сашка в поліцейські

Через хворобу хлопчик не міг говорити, а тому спілкувався з волонтерами за допомогою гаджету, він писав пальчиками на ньому. Коли минулої зими його запитали, про що він мріє і що могло б зробити його щасливим, Сашко написав "поліція". Також смертельно хворий хлопчик сказав, що, коли виросте, теж стане правоохоронцем. Це дуже розчулило волонтерів, а в соцмережах на історію хлопчика відреагували сотні поліцейських з усієї країни.

15 лютого близько 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франкіської областей прийшли у гості до Сашка і зробили йому сюрприз.

Дитині подарували іменну форму і справжній поліцейський жетон, а також провели обряд посвяти Сашка до своїх лав. Потім він обрав авто, на якому здійснив справжнє патрулювання.

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Навіть в лікарні Сашко не розлучався з поліцейською формою і жетоном, а правоохоронці, які здійснили його мрію, часто приходили його провідати, щоб підбадьорити і підняти настрій. Волонтери повідомляли, що після посвяти у лави поліції хлопчику стало трохи краще.

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