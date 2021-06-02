"Вітаємо в строю": поліція Харкова здійснила мрію онкохворого хлопчика (відео)

Маленький харків'янин мріє стати поліцейським, і нові колеги вірять, що він обов'язково видужає та побудує успішну кар'єру.

У Харкові поліцейські здійснили мрію 9-річного Ростислава Губіна, який вже три роки бореться з раком. Про незвичайний подарунок для хлопчика повідомила пресслужба патрульної поліції Харківської області.

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Ростислав давно мріяв стати поліцейським, і його заповітне бажання збулося до Дня захисту дітей, який святкують 1 червня. Дитина урочисто дала присягу перед строєм та отримала від Управління форму, іменний жетон, а також власну патрульну машину, щоправда, іграшкову. У повному обмундируванні хлопчик вирушив із правоохоронцями на перше патрулювання і з "мигалками" прокатався містом.

"Всім хорошої зміни! Як прийняли?" — звернувся Ростик до колег перед виїздом.

Хлопчик ось уже три роки намагається вилікуватися від раку мозку. Поліцейські вважають, що позитивні емоції та здійснення мрії допоможуть йому подолати онкологічне захворювання і продовжити службу в майбутньому.

"9-річний Ростислав бореться з важкою недугою. Але ми віримо, що йому обов'язково вдасться одужати, адже Ростик справжній боєць, якого завжди готові підтримати поліцейські всієї країни", — розповіли в поліції. — "Вітаємо в строю, Ростиславе!".

Раніше поліцейські здійснили мрію 10-річного Олександра Андрійчука в Чернівцях, який теж хотів стати правоохоронцем, незважаючи на невиліковний рак мозку. Майже 80 правоохоронців прийшли до хлопчика в гості, нарядили його у форму та зробили все, щоб дитина відчула себе одним із патрульних.

Повідомлялося також, що в Каховці поліцейський застрелив собаку, щоб врятувати дітей. Один із хлопчиків отримав серйозні травми після зустрічі з вихованцем, однак зараз його життю нічого не загрожує.

Поліція, Нацгвардія і лікарі врятували життя 11-річному хлопчикові, в якого відмовили нирки. Ціла делегація доставила із Запоріжжя до Києва орган, який витягли із загиблої жінки.