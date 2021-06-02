"Приветствуем в строю": полиция Харькова исполнила мечту онкобольного мальчика (видео)

Маленький харьковчанин мечтает стать полицейским, и новые коллеги верят, что он обязательно выздоровеет и построит успешную карьеру.

В Харькове полицейские осуществили мечту 9-летнего Ростислава Губина, который уже три года борется с раком. О необычном подарке для мальчика сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

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Ростислав давно мечтал стать полицейским, и его заветное желание сбылось ко Дню защиты детей, который в отмечают 1 июня. Ребенок торжественно дал присягу перед строем и получил от Управления форму, именной жетон, а также собственную патрульную машину, правда, игрушечную. В полном обмундировании мальчик отправился с правоохранителями на первое патрулирование и с "мигалками" прокатился по городу.

"Всем хорошей смены! Как приняли?", — обратился Ростик к коллегам перед выездом.

Мальчик вот уже три года пытается излечиться от рака мозга. Полицейские считают, что положительные эмоции и осуществление мечты помогут ему побороть онкологическое заболевание и продолжить службу в будущем.

"9-летний Ростислав борется с тяжелым недугом. Но мы верим, что ему обязательно удастся выздороветь, ведь Ростик настоящий боец, которого всегда готовы поддержать полицейские всей страны", — рассказали в полиции. — "Приветствуем в строю, Ростислав!".

Ранее полицейские исполнили мечту 10-летнего Александра Андрейчука в Черновцах, которые тоже пожелал стать стражем порядка, несмотря на неизлечимый рак мозга. Около 80 правоохранителей пришли к мальчику в гости, нарядили его в форму и сделали все, чтобы ребенок почувствовал себя одним из патрульных.

Сообщалось также, что в Каховке полицейский застрелил собаку, чтобы спасти детей. Один из мальчиков получил серьезные травмы после встречи с питомцем, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция, Нацгвардия и врачи спасли жизнь 11-летнему мальчику, у которого отказали почки. Целая делегация доставила из Запорожья в Киев орган, который извлекли из погибшей женщины.