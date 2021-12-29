Теперь у небес будет свой охранник: в Черновцах умер онкобольной мальчик, принятый в полицию

Последние дни 10-летний Саша Андрейчук прожил в "Городе добра". Врачи рассказали, что помочь ребенку уже не могли, потому решили не продолжать лечение.

В Черновцах умер 10-летний онкобольной мальчик Александр Андрийчук, которого в феврале этого года торжественно приняли в ряды полиции. О смерти Саши сообщила волонтер, основательница кризисного центра "Город добра" Марта Левченко в соцсети Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Маленький ангел Саша... Теперь у небес будет свой полицейский... Наш любимый защитник Города добра... Будем помнить и любить тебя всегда..." — написала Марта.

У Саши два года назад диагностировали злокачественную опухоль мозга с метастазами. Длительное лечение не дало результатов, болезнь достигла четвертой стадии развития. Мальчик из-за осложнений перестал ходить и разговаривать, половину его тела парализовало.

Врачи сказали, что помочь Саше уже не могут, поэтому они решили не продолжать лечение. Последние дни мальчик прожил в "Городе добра", волонтеры которого приложили все усилия, чтобы сделать их счастливыми.

Посвящение Саши в полицейские

Из-за болезни мальчик не мог говорить, а потому общался с волонтерами с помощью гаджета, он писал пальчиками на нем. Когда прошлой зимой его спросили, о чем он мечтает и что могло бы сделать его счастливым, Саша написал "полиция". Также смертельно больной мальчик сказал, что когда вырастет, тоже станет правоохранителем. Это очень растрогало волонтеров, а в соцсетях на историю мальчика отреагировали сотни полицейских со всей страны.

15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к Саше и преподнесли ему сюрприз.

Ребенку подарили именную форму и настоящий полицейский жетон, а также провели обряд посвящения Саши в свои ряды. Затем он выбрал авто, на котором совершил настоящее патрулирование.

[ + – ] Полицейские воплотили мечту онкобольного мальчика

Даже в больнице Саша не расставался с полицейской формой и жетоном, а правоохранители, осуществившие его мечту, часто приходили его навестить, чтобы подбодрить и поднять настроение. Волонтеры сообщали, что после посвящения в ряды полиции мальчику стало немного лучше.

Ранее Фокус писал, что в Харькове полицейские осуществили мечту 9-летнего Ростислава Губина, уже три года борющегося с раком.