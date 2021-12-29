"Скасуйте сегрегацію": Зеленського просять призивати до армії не лише чоловіків

Автор петиції дорікнув владі за "знущання з чоловіків" і зазначив, що згідно з Конституцією оборона держави є справою всіх громадян без винятку.

У вівторок, 28 грудня, на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою розширити обов'язковий військовий облік та призов до армії таким чином, щоб під нього підпадали не лише всі чоловіки, а й жінки. Автором такого звернення до глави держави Володимира Зеленського виступив Ігор Скрипник.

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"Знущання над чоловіками! Не повинні всі громадяни, народжені чоловіками, бути військовозобов'язаними! (Необхідно) скасувати в Україні сегрегацію за статевою ознакою у питанні призову на військову службу!" — йдеться у петиції.

Скрипник, посилаючись на Конституцію України, зазначив, що захист країни є справою всього народу незалежно від статі. Нещодавнє розширення переліку спеціальностей, згідно з яким жінки, які працюють за ними, також будуть зобов'язані стати на військовий облік, чоловік назвав "неподобством".

"Начебто зробили крок до гендерної рівності, але все одно всі чоловіки нашої держави пригнічені в правах тільки за ознакою статевої приналежності", — вважає Скрипник.

Автор петиції також дорікнув владі у тому, що з питання військового обліку та призову не проводилося жодного громадського обговорення і "кроків до ґендерної рівності" зроблено не було.

[ + – ] Петиція про "скасування сегрегації" у питанні призову та військового обліку

На момент публікації петицію підписали 1036 людей. Здебільшого її підтримали чоловіки. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

[ + – ] Кількість громадян, які підписали петицію

Нагадаємо, з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким було розширено перелік професій жінок, яким треба обов'язково ставати на військовий облік. Документ поширюється на жінок, які працюють у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи та інших галузей. У відомстві пізніше уточнили, що жінки будуть зобов'язані стати на облік до кінця 2022 року.

Тим часом петиція про відміну наказу про військовий облік для жінок набрала кількість голосів, необхідних для того, щоб на неї дав відповідь президент Володимир Зеленський.