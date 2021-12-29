"Отмените сегрегацию": Зеленского просят призывать в армию не только мужчин

Автор петиции упрекнул власти в "издевательстве над мужчинами" и указал, что согласно Конституции оборона государства является делом всех граждан без исключения.

Во вторник, 28 декабря, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием расширить обязательный воинский учет и призыв в армию таким образом, чтобы под него подпадали не только все мужчины, но и женщины. Автором такого обращения к главе государства Владимиру Зеленскому выступил Игорь Скрыпник.

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"Издевательство над мужчинами! Не должны все граждане, рожденные мужчинами, быть военнообязанными! (Необходимо) отменить в Украине сегрегацию по половому признаку в вопросе призыва на военную службу!" — говорится в петиции.

Скрыпник, ссылаясь на Конституцию Украины, указал, что защита страны является делом всего народа вне зависимости от пола. Недавнее расширение перечня специальностей, согласно которому, работающие по ним женщины также будут обязаны встать на воинский учет, мужчина назвал "безобразием".

"Вроде бы шагнули к гендерному равенству, но все равно все мужчины нашего государства подавлены в правах только по признаку половой принадлежности", — считает Скрыпник.

Автор петиции также упрекнул власти в том, что по вопросу воинского учета и призыва не проводилось никакого общественного обсуждения и "шагов к гендерному равенству" сделано не было.

[ + – ] Петиция об "отмене сегрегации" в вопросе призыва и воинского учета

На момент публикации петицию подписали 1036 человек. В основном ее поддержали мужчины. Сбор подписей будет продолжаться еще 90 дней.

[ + – ] Количество подписавших петицию граждан

Напомним, с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, которым был расширен список профессий женщин, которым надо обязательно становиться на воинский учет. Документ распространяется на женщин, работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер. В ведомстве позднее уточнили, что женщины будут обязаны встать на учет до конца 2022 года.

Тем временем петиция об отмене приказа о воинском учете для женщин набрала количество голосов, необходимое для того, чтобы на нее дал ответ президент Владимир Зеленский.