Дмитро Фірташ продав титановий бізнес у Криму росіянам

У компанії бізнесмена заявили, що не мали контролю за активами підприємства, тому продали їх. Сума угоди не розголошується.

Український олігарх Дмитро Фірташ продав кримський комбінат із виробництва титану російському підприємству. ПрАТ Ukrainian Chemical Products (раніше — "Кримський Титан") завершило переговори з продажу та уклало угоду, продавши всі свої активи в Криму компанії "Російський титан" (РФ), повідомляє пресслужба DF Group на своїй сторінці у Facebook.

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"Внаслідок політичних обставин цей актив втратив свою економічну привабливість. Не маючи контролю над цим активом з 2016 року, Група шукала можливість його продажу", — йдеться в повідомленні.

У межах договору продажу все рухоме та нерухоме майно найбільшого виробника діоксиду титану переходить у власність російських бізнесменів. Угода пройшла відповідно до чинного законодавства України та всі дані внесені до відповідних реєстрів держреєстраторами України.

"Кримський титан" перебуває під санкціями США та ЄС з 2015 року, і відзначається тим, що зареєстрований одночасно в Україні та Росії. З одного боку, у жовтні 2014 року майно "Кримського титану" передано в довгострокову оренду російському ТОВ "Титанові інвестиції". З іншого боку, українське ПрАТ "Кримський титан" у квітні 2014 року було перереєстровано з Армянська до Києва, у березні 2015 року Group DF перейменувала його на UCP. У групі відмовилися від коментарів щодо кримських активів.

З моменту введення західних санкцій після анексії Криму заводу все ж таки виходило підтримувати виробництво, транспортуючи сировину в обхід заборон. Руду завозили на півострів судна під сирійським чи російським прапорами, повідомляє Радіо Свобода. У червні 2021 року рішенням РНБО щодо Фірташа було введено персональні санкції. Приводом для цього, за словами секретаря відомства Олексія Данілова, стало постачання сировини для російської військової промисловості. Адвокати підприємця тоді заявили, що їхній клієнт "категорично заперечує звинувачення РНБО".

Крім того, компанія "Є енергія", яку пов'язують з Дмитром Фірташем, уклала проблемний контракт з ДК "Нафтогаз Україна". Внаслідок цього договору державна компанія могла втратити 110 млрд гривень, проте цього вдалося уникнути, розірвавши контракт.

Раніше Фокус повідомляв, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія двічі літав у Відень літаком Фірташа. Журналісти "Української правди" з'ясували, що вартість кожної поїздки до столиці Австрії становила $24 тисячі, а всі перельоти оплачувала дружина голови монобільшості.