Дмитрий Фирташ продал титановый бизнес в Крыму россиянам

В компании бизнесмена заявили, что не имели контроля над активами предприятия, потому продали его. Сумма сделки не разглашается.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ продал крымский комбинат по производству титана российскому предприятию. ЧАО Ukrainian Chemical Products (ранее — "Крымский Титан") завершило переговоры по продаже и заключило сделку, продав все свои активы в Крыму компании "Русский титан" (РФ), сообщает пресс-служба DF Group на своей странице в Facebook.

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"В силу политических обстоятельств этот актив потерял свою экономическую привлекательность. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, Группа искала возможность его продажи", — говорится в сообщении.

В рамках договора продажи все движимое и недвижимое имущество крупнейшего производителя диоксида титана переходит в собственность российских бизнесменов. Сделка прошла в соответствии с действующим законодательством Украины и все данные внесены в соответствующие реестры госрегистраторами Украины.

"Крымский титан" находится под санкциями США и ЕС с 2015 года, и примечателен тем, что зарегистрирован одновременно в Украине и России. С одной стороны, в октябре 2014 года имущество "Крымского титана" передано в долгосрочную аренду российскому ООО "Титановые инвестиции". С другой стороны, украинское ЧАО "Крымский титан" в апреле 2014 года было перерегистрировано из Армянска в Киев, в марте 2015 года Group DF переименовала его в UCP. В группе отказались от комментариев по крымским активам.

С момента введения западных санкций после аннексии Крыма заводу все же получалось получалось поддерживать производство, транспортируя сырье в обход запретов. Руду завозили на полуостров судна под сирийским или российским флагами, сообщает Радио Свобода. В июне 2021 года решением СНБО в отношении Фирташа были введены персональные санкции. Поводом для этого, по словам секретаря ведомства Алексея Данилова, стали поставки сырья для российской военной промышленности. Адвокаты предпринимателя тогда заявили, что их клиент "категорически отрицает обвинения СНБО".

Кроме того, компания "ЙЕ энергия", которую связывают с Дмитрием Фирташем, заключила проблемный контракт с ГК "Нафтогаз Украина". В результате этого договора государственная компания могла потерять 110 млрд гривен, однако этого удалось избежать, расторгнув контракт.

Ранее Фокус сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что стоимость каждой поездки в столицу Австрии составляла $24 тысячи, а все перелеты оплачивала жена главы монобольшинства.