В Одесі "замінували" головну ялинку міста (фото, відео)

На місце прибули вибухотехніки, оперативники та кінологи. Раніше з'явилася інформація щодо замінування торгових центрів міста.

Хвиля повідомлень про мінування продовжує накривати країну — правоохоронцям Одеси надійшла інформація про вибухівку біля ялинки у центрі міста, повідомляють у пресцентрі Нацполіції.

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Вибухотехніки, оперативники та кінологи прибули на вулицю Дерибасівську, 1, щоб убезпечити місце в разі знахідки підривного пристрою. Після перевірки території з'ясувалося, що повідомлення про мінування було хибним.

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Хвиля мінувань в Україні — що відомо

12 січня до поліції Одеси надійшло повідомлення про вибухівку в торгових центрах. Псевдомінер надіслав повідомлення, що ненавидить цей світ і хоче смерті понад півтисячі людей. Також він пригрозив, що якщо його послання не опублікують у ЗМІ, він приведе у дію вибухові пристрої.

Також повідомлення про замінування надійшли до правоохоронців Львова, Дніпра, Черкас і Києва. Повідомлялося про вибухівку в школах, торгових центрах і метро. Людей евакуювали з усіх установ із потенційною небезпекою.

"Я уб'ю вас і ваших рідних", — повідомив анонім, який погрожував підірвати школи Дніпра.

Фокус писав про "мінування" у грудні — тоді надійшла інформація про вибухівку в торгових центрах Києва та під мостом Патона.