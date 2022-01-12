В Одессе "заминировали" главную елку города (фото, видео)
На место прибыли взрывотехники, оперативники и кинологи. Ранее появилась информация о минировании торговых центров города.
Волна сообщений о минировании продолжает накрывать страну — правоохранителям Одессы поступила информация о взрывчатке возле елки в центре города, сообщают в пресс-центре Нацполиции.
Взрывотехники, оперативники и кинологи прибыли на улицу Дерибасовскую, 1, чтобы обезопасить место в случае находки подрывного устройства. После проверки территории выяснилось, что сообщении о минировании было ложным.
Волна минирований в Украине — что известно
12 января в полицию Одессы поступило сообщении о взрывчатке в торговых центрах. Псевдоминер прислал сообщение, что ненавидит этот мир и хочет смерти более полтысячи человек. Также он пригрозил, что если его послание не опубликуют в СМИ, он приведет в действие взрывные устройства.
Также сообщения о минировании поступили к правоохранителям Львова, Днепра, Черкасс и Киева. Сообщалось о взрывчатке в школах, торговых центрах и метро. Людей эвакуировали со всех учреждений с потенциальной опасностью.
"Я убью вас и ваших родных", — сообщил аноним, который угрожал подорвать школы Днепра.
Фокус писал о "минировании" в декабре — тогда поступила информация о взрывчатке в торговых центрах Киева и под мостом Патона.