В Одессе "заминировали" главную елку города (фото, видео)

На место прибыли взрывотехники, оперативники и кинологи. Ранее появилась информация о минировании торговых центров города.

Волна сообщений о минировании продолжает накрывать страну — правоохранителям Одессы поступила информация о взрывчатке возле елки в центре города, сообщают в пресс-центре Нацполиции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Взрывотехники, оперативники и кинологи прибыли на улицу Дерибасовскую, 1, чтобы обезопасить место в случае находки подрывного устройства. После проверки территории выяснилось, что сообщении о минировании было ложным.

[ + – ] специалисты обыскали территорию

Волна минирований в Украине — что известно

12 января в полицию Одессы поступило сообщении о взрывчатке в торговых центрах. Псевдоминер прислал сообщение, что ненавидит этот мир и хочет смерти более полтысячи человек. Также он пригрозил, что если его послание не опубликуют в СМИ, он приведет в действие взрывные устройства.

Также сообщения о минировании поступили к правоохранителям Львова, Днепра, Черкасс и Киева. Сообщалось о взрывчатке в школах, торговых центрах и метро. Людей эвакуировали со всех учреждений с потенциальной опасностью.

"Я убью вас и ваших родных", — сообщил аноним, который угрожал подорвать школы Днепра.

Фокус писал о "минировании" в декабре — тогда поступила информация о взрывчатке в торговых центрах Киева и под мостом Патона.