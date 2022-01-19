Топчиновники, медики, активісти: у дитячому діагностичному центрі виявлено масштабні злочинні схеми (фото)

Колишня топчиновниця КМДА разом з ексзаступником міністра соціальної політики 8 місяців отримували "данину" зі співробітників дитячого діагностичного центру.

Служба безпеки України викрила корупційну схему незаконного збагачення, що діяла у Київському міському дитячому діагностичному центрі. Нелегальний бізнес організувала ексзаступниця міністра соціальної політики разом із радником заступника голови КМДА з питань самоврядування України, повідомляє пресслужба СБУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Будучи на своїх посадах, топслужбовці залучили до махінації керівника Центру, понад 10 осіб медперсоналу та громадських активістів.

Оперативники встановили, що деякі види лікування та медичних послуг в установі йшли поза врахуванням за неофіційну винагороду. Друге джерело доходу махінаторів залежало від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами. Крім того, зловмисники організували внесення неправдивих відомостей до медичної інформаційної системи Helsi, зокрема з вакцинації від COVID-19.

Щотижня співробітники діагностичного центру, залучені до злочинної діяльності, мали передавати виручку високопоставленим організаторам схем. За це нечисті на руку чиновники забезпечували їм гарантії не звільнення з роботи та захист від заходів дисциплінарного впливу.

Як встановили правоохоронці, схема діяла понад 8 місяців. Оперативникам вдалося взяти схемників "на гарячому" — під час передачі чергового тижневого платежу на суму 30 тис. грн. Раніше співробітники СБУ задокументували передачу 24 тис. грн. за незвільнення з роботи працівника медустанови.

Під час обшуків правоохоронці вилучили записи з чорновою бухгалтерією, банківські картки, через які проводилися розрахунки та кошти. Наразі щодо учасників злочинної діяльності порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 362 КК України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ спіймала головного спеціаліста "Укргазвидобування" на великому хабарі. Чиновник дочірнього підприємства "Нафтогазу", за версією слідства, вимагав понад пів мільйона гривень в обмін на "вирішення питання" про постачання товару.

Також Фокус повідомляв про те, що оперативники СБУ виявили майнерів криптовалют, які накрали електрики на мільйони гривень. Щоб забезпечити ферму для видобутку криптовалюти електроенергією, зловмисники підключилися до державної електромережі.