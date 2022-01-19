Топ-чиновники, медики, активисты: в детском диагностическом центре выявлены масштабные преступные схемы (фото)

Бывшая топ-чиновник КГГА напару с экс-замминистра социальной политики 8 месяцев получали "дань" с сотрудников детского диагностического центра.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему незаконного обогащения, действовавшую в Киевском городском детском диагностическом центре. Нелегальный бизнес организовала экс-заместитель министра социальной политики вместе с советником заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправления Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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Будучи на своих должностях, топ-служащие вовлекли в махинации руководителя Центра, более 10 человек медперсонала и общественных активистов.

Оперативники установили, что некоторые виды лечения и медицинских услуг в учреждении шли вне учета за неофициальное вознаграждение. Второй источник дохода махинаторов зависел от от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам. Кроме того, злоумышленники организовали внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi, в том числе и по вакцинации от COVID-19.

Еженедельно сотрудники диагностического центра, вовлеченные в преступную деятельность, обязаны были передавать выручку высокопоставленным организаторам схем. За это нечистые на руку чиновники обеспечивали им гарантии неувольнения с работы и защиту от мер дисциплинарного воздействия.

Как установили правоохранители, схема действовала более 8 месяцев. Оперативникам удалось взять схемщиков "на горячем" — во время передачи очередного недельного платежа в сумме 30 тыс. грн. Ранее сотрудники СБУ задокументировали передачу 24 тыс. грн за неувольнение с работы работника медучреждения.

В ходе обысков, правоохранители изъяли записи с черновой бухгалтерией, банковские карты, через которые производились расчеты и денежные средства. В настоящее время относительно участников преступной деятельности возбуждены уголовные производства по по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 362 УК Украины. Ведется следствие.

Напомним, ранее СБУ поймала главного специалиста "Укргаздобычи" на крупной взятке.Чиновник дочернего предприятия "Нафтогаза", по версии следствия, вымогал более полумиллиона гривен в обмен на "решение вопроса" о поставке товара.

Также Фокус сообщал о том, что оперативники СБУ выявили майнеров криптовалют, которые наворовали электричества на миллионы гривен. Чтобы обеспечить ферму для добычи криптовалюты электроэнергией, злоумышленники подключились к государственной электросети.