ФСБ РФ допомогла студенту "замінувати" виш у Кривому Розі через Telegram, — СБУ

Хлопець хотів, щоб навчальний заклад перевели на "дистанційку", тож і замовив таку "послугу".

Силовики затримали студента за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про мінування Криворізького національного університету, де він навчається. За версією слідства, чоловік замовив цю "послугу" через керований спецслужбами РФ чат у месенджері Telegram. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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За даними правоохоронців, 20 січня на електронну пошту СБУ надійшов анонімний лист про замінування навчального закладу. При цьому автор послання представився "російським терористом" і вимагає виплатити йому 250 тисяч гривень, щоб "теракту не сталося". Силовики перевірили будівлю університету, проте вибухових пристроїв та речовин не виявили.

СБУ вдалося встановити особу "мінера" і затримати його — зловмисником виявився студент вишу, який замовив в адміністратора керованого спецслужбами РФ телеграм-чату "мінування" будівлі. Силовики вважають, що такі чати використовує держава-агресор для поширення паніки в Україні.

Затриманий зізнався, що хотів своїми діями домогтися переведення університету на дистанційне навчання. У чоловіка вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочину. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК. Наразі затриманому загрожує до 6 років в'язниці.

У свою чергу джерело "Української правди" в правоохоронних органах уточнило, що наразі більшість "мінувань" по всій країні відбуваються з ініціативи школярів та студентів, які замовляють таку "послугу" у телеграм-чатах, які курують спецслужби Росії.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на "гарячу лінію" Служби безпеки України надійшла інформація про те, що майже 40 шкіл міста зазнали мінування.

Також ми писали про те, як три станції київського метро — "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" — також були "заміновані". Повідомлення про загрозу не підтвердилися.