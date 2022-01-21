ФСБ РФ допомогла студенту "замінувати" виш у Кривому Розі через Telegram, — СБУ
Хлопець хотів, щоб навчальний заклад перевели на "дистанційку", тож і замовив таку "послугу".
Силовики затримали студента за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про мінування Криворізького національного університету, де він навчається. За версією слідства, чоловік замовив цю "послугу" через керований спецслужбами РФ чат у месенджері Telegram. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
За даними правоохоронців, 20 січня на електронну пошту СБУ надійшов анонімний лист про замінування навчального закладу. При цьому автор послання представився "російським терористом" і вимагає виплатити йому 250 тисяч гривень, щоб "теракту не сталося". Силовики перевірили будівлю університету, проте вибухових пристроїв та речовин не виявили.
СБУ вдалося встановити особу "мінера" і затримати його — зловмисником виявився студент вишу, який замовив в адміністратора керованого спецслужбами РФ телеграм-чату "мінування" будівлі. Силовики вважають, що такі чати використовує держава-агресор для поширення паніки в Україні.
Затриманий зізнався, що хотів своїми діями домогтися переведення університету на дистанційне навчання. У чоловіка вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочину. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК. Наразі затриманому загрожує до 6 років в'язниці.
У свою чергу джерело "Української правди" в правоохоронних органах уточнило, що наразі більшість "мінувань" по всій країні відбуваються з ініціативи школярів та студентів, які замовляють таку "послугу" у телеграм-чатах, які курують спецслужби Росії.
Нагадаємо, нещодавно в Києві на "гарячу лінію" Служби безпеки України надійшла інформація про те, що майже 40 шкіл міста зазнали мінування.
Також ми писали про те, як три станції київського метро — "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" — також були "заміновані". Повідомлення про загрозу не підтвердилися.