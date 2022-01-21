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ФСБ РФ помогла студенту "заминировать" вуз в Кривом Роге через Telegram, — СБУ

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Фото: СБУ | Студент заминировал вуз через Telegram

Парень хотел, чтобы учебное заведение перевели на "дистанционку", поэтому и заказал такую "услугу".

Силовики задержали студента по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании Криворожского национального университета, где он обучается. По версии следствия, мужчина заказал эту "услугу" через управляемый спецслужбами РФ чат в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, 20 января на электронную почту СБУ поступило анонимное письмо о минировании учебного заведения. При этом автор послания представился "российским террористом" и потребовал выплатить ему 250 тысяч гривен, чтобы "теракт не произошел". Силовики проверили здание университета и взрывных устройств и веществ не обнаружили.

минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ

СБУ удалось установить личность "минера" и задержать его — злоумышленником оказался студент вуза, который заказал у администратора управляемого спецслужбами РФ телеграм-чата "минирование" здания. Силовики считают, что такие чаты используются государством-агрессором для распространения паники в Украине.

Задержанный признался, что хотел своими действиями добиться перевода университета на дистанционное обучение. У мужчины изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами преступления. Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Теперь задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.

минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ
минирование, чат минирование, заминировать вуз, ФСБ, СБУ

В свою очередь источник "Украинской правды" в правоохранительных органах уточнил, что на данный момент большинство "минирований" по всей стране происходят по инициативе школьников и студентов, которые заказывают такую "услугу" в телеграм-чатах, курируемых спецслужбами России.

Напомним, недавно в Киеве на "горячую линию" Службы безопасности Украины поступила информация о том, что почти 40 школ города подверглись минированию.

Также мы писали о том, как три станции киевского метро — "Позняки", "Дарница" и "Театральная" — также были "заминированы". Сообщения об угрозе не подтвердились.