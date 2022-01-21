ФСБ РФ помогла студенту "заминировать" вуз в Кривом Роге через Telegram, — СБУ

Парень хотел, чтобы учебное заведение перевели на "дистанционку", поэтому и заказал такую "услугу".

Силовики задержали студента по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании Криворожского национального университета, где он обучается. По версии следствия, мужчина заказал эту "услугу" через управляемый спецслужбами РФ чат в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным правоохранителей, 20 января на электронную почту СБУ поступило анонимное письмо о минировании учебного заведения. При этом автор послания представился "российским террористом" и потребовал выплатить ему 250 тысяч гривен, чтобы "теракт не произошел". Силовики проверили здание университета и взрывных устройств и веществ не обнаружили.

СБУ удалось установить личность "минера" и задержать его — злоумышленником оказался студент вуза, который заказал у администратора управляемого спецслужбами РФ телеграм-чата "минирование" здания. Силовики считают, что такие чаты используются государством-агрессором для распространения паники в Украине.

Задержанный признался, что хотел своими действиями добиться перевода университета на дистанционное обучение. У мужчины изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами преступления. Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Теперь задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.

В свою очередь источник "Украинской правды" в правоохранительных органах уточнил, что на данный момент большинство "минирований" по всей стране происходят по инициативе школьников и студентов, которые заказывают такую "услугу" в телеграм-чатах, курируемых спецслужбами России.

Напомним, недавно в Киеве на "горячую линию" Службы безопасности Украины поступила информация о том, что почти 40 школ города подверглись минированию.

Также мы писали о том, как три станции киевского метро — "Позняки", "Дарница" и "Театральная" — также были "заминированы". Сообщения об угрозе не подтвердились.