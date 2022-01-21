Обіди у школах та дитсадках Києва подорожчають: де і наскільки
Журналістам розповіли, що шкільні обіди та харчування у дитсадках коштуватиме дорожче через підвищення цін на продукти.
Дитяче харчування у столичних школах та дитсадках коштуватиме дорожче. Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на коментарі районних управлінь освіти.
Ціни на страви в навчальних та дошкільних закладах подорожчають через зростання вартості продуктів по країні.Важливо
Солом'янський район
Харчування в цьому районі Києва у школах подорожчає вдвічі. Поки що пообідати в навчальному закладі тут можна за 21,15 грн. Однак, після наступної закупівлі продуктів харчування ціна на страви буде вищою. Зокрема, один сніданок коштуватиме 34 грн, один обід – 41 грн.
Деснянський район
Ціни на страви у школах подорожчали вже цього тижня: з 35 до 45 грн. Якою буде остаточна ціна — поки що невідомо.
Подільський район
Ціни на страви нового меню вже збільшилися на 6,2%.
Дніпровський район
Вартість обідів та сніданків не змінюватиметься.
Журналісти з'ясували, що ціни на харчування в навчальних та дошкільних закладах інших районів також зростуть через інфляцію.
Нагадаємо, у всіх школах та дитсадках України з 1 січня дітей почали годувати по-новому — згідно з реформою шкільного харчування, раніше презентованою першою леді Оленою Зеленською та шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Проте батьки розкритикували нові страви для школярів.
У свою чергу Євген Клопотенко відповів на критику нового шкільного харчування та заявив, що його обговорення це вже добре, навіть якщо відгуки йдуть у негативному плані.