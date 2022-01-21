Обіди у школах та дитсадках Києва подорожчають: де і наскільки

Журналістам розповіли, що шкільні обіди та харчування у дитсадках коштуватиме дорожче через підвищення цін на продукти.

Дитяче харчування у столичних школах та дитсадках коштуватиме дорожче. Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на коментарі районних управлінь освіти.

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Ціни на страви в навчальних та дошкільних закладах подорожчають через зростання вартості продуктів по країні.

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"Це не про менше цукру та солі, а про здорову націю". Олена Зеленська про нове шкільне меню

Солом'янський район

Харчування в цьому районі Києва у школах подорожчає вдвічі. Поки що пообідати в навчальному закладі тут можна за 21,15 грн. Однак, після наступної закупівлі продуктів харчування ціна на страви буде вищою. Зокрема, один сніданок коштуватиме 34 грн, один обід – 41 грн.

Деснянський район

Ціни на страви у школах подорожчали вже цього тижня: з 35 до 45 грн. Якою буде остаточна ціна — поки що невідомо.

Подільський район

Ціни на страви нового меню вже збільшилися на 6,2%.

Дніпровський район

Вартість обідів та сніданків не змінюватиметься.

Журналісти з'ясували, що ціни на харчування в навчальних та дошкільних закладах інших районів також зростуть через інфляцію.

Нагадаємо, у всіх школах та дитсадках України з 1 січня дітей почали годувати по-новому — згідно з реформою шкільного харчування, раніше презентованою першою леді Оленою Зеленською та шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Проте батьки розкритикували нові страви для школярів.

У свою чергу Євген Клопотенко відповів на критику нового шкільного харчування та заявив, що його обговорення це вже добре, навіть якщо відгуки йдуть у негативному плані.