Обеды в школах и детсадах Киева подорожают: где и насколько

Журналистам рассказали, что школьные обеды и питание в детсадах будет стоить дороже из-за повышения цен на продукты.

Детское питание в столичных школах и детсадах будет стоить дороже. Об этом сообщает Новости.LIVE, ссылаясь на комментарии районных управлений образования.

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Цены на блюда в учебных и дошкольных учреждениях подорожают из-за роста стоимости продуктов по стране.

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Соломенский район

Питание в этом районе Киева в школах подорожает вдвое. Пока пообедать в учебном заведении здесь можно за 21,15 грн. Однако после следующей закупки продуктов питание цена на блюда будет выше. В частности, один завтрак будет обходиться в 34 грн, один обед – в 41 грн.

Деснянский район

Цены на блюда в школах подорожали уже на этой неделе: с 35 до 45 грн. Какой будет окончательная цена — пока неизвестно.

Подольский район

Цены на блюда нового меню уже увеличились на 6,2%.

Днепровский район

Стоимость обедов и завтраков не будет меняться.

Журналисты выяснили, что цены на питание в учебных и дошкольных учреждениях других районов также вырастут из-за инфляции.

Напомним, во всех школах и детсадах Украины с 1 января детей начали кормить по-новому — согласно реформе школьного питания, ранее презентованной первой леди Еленой Зеленской и шеф-поваром Евгением Клопотенко. Однако родители раскритиковали новые блюда для школьников.

В свою очередь Евгений Клопотенко ответил на критику нового школьного питания и заявил, что его обсуждение это уже хорошо, даже если отзывы идут в негативном плане.