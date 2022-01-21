У муніципальну охорону Києва влаштували колишнього сепаратиста, — ЗМІ (відео)

Після розголосу ситуації у соцмережах керівництво комунального підприємства вночі намагалися вилучити особисту справу чоловіка. Проте їхні дії потрапили на камеру відеоспостереження.

У лавах КП "Муніципальна охорона" проходив службу ймовірний колишній сепаратист Віллі Переходенко, який воював проти Збройних Сил України у 2015 році. Відомості про нього оприлюднили самі співробітники охорони, обурившись, що їм доводиться працювати разом із терористом, повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук.

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[ + – ] Пост Михайла Макарука

Скандальний факт муніципали озвучили у соцмережах, а волонтерська спільнота допомогла привернути увагу громадськості та політиків.

[ + – ] Пост обурених співробітників підприємства

"Але вибачте всьому є міра, але щоб сепарня ходила Києвом і типу захищала нас, це вже перебір", — написав волонтер.

Чи справді він є на "Миротворці":

В базі "Миротворець" справді є дані про 52-річного Переходенка Віллі Володимировича, який у 2015 році проходив службу у званні єфрейтора старшим механіком-водієм незаконних збройних формувань на окупованих територіях Луганської області.

[ + – ] Інформація про колишнього бойовика в базі "Миротворець"

Чи є реакція влади?

На скандал відреагувала депутат Київради Зоя Ярош, яка надіслала відповідні депутатські звернення до Віталія Кличка, заступника голови КМДА Андрія Крищенка та голови Постійної комісії КМДА з питань законності Олександра Плужника.

[ + – ] Пост Зої Ярош

Як відреагували у самому підприємстві?

Керівництво комунального підприємства своєрідно відреагувало на суспільний резонанс. Як повідомляється на їхній сторінці у Facebook, керівник муніципальної охорони Сергій Чернишев нібито приїхав уночі на робоче місце і забрав особисту справу Переходенка з відділу кадрів.

[ + – ] Після розголосу керівники підприємства нібито вночі вилучили особисту справу бойовика із відділу кадрів. Фото: Скриншот

Його дії потрапили на камери спостереження, кадри з яких муніципали, обурені наявністю ймовірного колишнього сепаратиста у своїх лавах, виклали в мережу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що КП "Муніципальна охорона" забезпечує безпеку навчальних закладів столиці. Тривожні сигналізації встановлено у 104 із 425 комунальних закладів середньої освіти у місті.

Крім того, муніципали залучалися до заходів контролю за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко тоді повідомив, що більшість випадків зараження коронавірусом відбувається саме у громадському транспорті.