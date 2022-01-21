У муніципальну охорону Києва влаштували колишнього сепаратиста, — ЗМІ (відео)
Після розголосу ситуації у соцмережах керівництво комунального підприємства вночі намагалися вилучити особисту справу чоловіка. Проте їхні дії потрапили на камеру відеоспостереження.
У лавах КП "Муніципальна охорона" проходив службу ймовірний колишній сепаратист Віллі Переходенко, який воював проти Збройних Сил України у 2015 році. Відомості про нього оприлюднили самі співробітники охорони, обурившись, що їм доводиться працювати разом із терористом, повідомив на своїй сторінці у Facebook прессекретар волонтерської спільноти Inform Napalm Михайло Макарук.
Скандальний факт муніципали озвучили у соцмережах, а волонтерська спільнота допомогла привернути увагу громадськості та політиків.
"Але вибачте всьому є міра, але щоб сепарня ходила Києвом і типу захищала нас, це вже перебір", — написав волонтер.
Чи справді він є на "Миротворці":
В базі "Миротворець" справді є дані про 52-річного Переходенка Віллі Володимировича, який у 2015 році проходив службу у званні єфрейтора старшим механіком-водієм незаконних збройних формувань на окупованих територіях Луганської області.
Чи є реакція влади?
На скандал відреагувала депутат Київради Зоя Ярош, яка надіслала відповідні депутатські звернення до Віталія Кличка, заступника голови КМДА Андрія Крищенка та голови Постійної комісії КМДА з питань законності Олександра Плужника.
Як відреагували у самому підприємстві?
Керівництво комунального підприємства своєрідно відреагувало на суспільний резонанс. Як повідомляється на їхній сторінці у Facebook, керівник муніципальної охорони Сергій Чернишев нібито приїхав уночі на робоче місце і забрав особисту справу Переходенка з відділу кадрів.
Його дії потрапили на камери спостереження, кадри з яких муніципали, обурені наявністю ймовірного колишнього сепаратиста у своїх лавах, виклали в мережу.
Раніше Фокус повідомляв про те, що КП "Муніципальна охорона" забезпечує безпеку навчальних закладів столиці. Тривожні сигналізації встановлено у 104 із 425 комунальних закладів середньої освіти у місті.
Крім того, муніципали залучалися до заходів контролю за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко тоді повідомив, що більшість випадків зараження коронавірусом відбувається саме у громадському транспорті.