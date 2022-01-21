В муниципальную охрану Киева устроили бывшего сепаратиста, — СМИ (видео)

После огласки ситуации в соцсетях руководство коммунального предприятия ночью пытались изъять личное дело мужчины. Однако их действия попали на камеру видеонаблюдения.

В рядах КП "Муниципальная охрана" проходил службу вероятный бывший сепаратист Вилли Переходенко, воевавший против Вооруженных сил Украины в 2015 году. Сведения о нем обнародовали сами сотрудники охраны, возмутившись, что им приходится работать вместе с террористом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь волонтерского сообщества Inform Napalm Михаил Макарук.

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[ + – ] Пост Михаила Макарука

Скандальный факт муниципалы озвучили в соцсетях, а волонтерское сообщество помогло привлечь внимание общественности и политиков.

[ + – ] Пост возмущенных сотрудников предприятия

"Но простите всему есть мера, но чтобы сепарня ходила по Киеву и типа защищала нас, это уже перебор", — написал волонтер.

Действительно ли он есть на "Миротворце":

В базе "Миротворец" действительно есть данные о 52-летнем Переходенко Вилли Владимировиче, который в 2015 году проходил службу в звании ефрейтора старшим механиком-водителем незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Луганской области.

[ + – ] Информация о бывшем боевике в базе "Миротворец"

Есть ли реакция властей?

На скандал отреагировала депутат Киевсовета Зоя Ярош, которая отправила соответствующие депутатские обращения к Виталию Кличко, замглавы КГГА Андрею Крищенко и главе Постоянной комиссии КГГА по вопросам законности Александру Плужнику.

[ + – ] Пост Зои Ярош

Как отреагировали в самом предприятии?

Руководство коммунального предприятия своеобразно отреагировало на общественный резонанс. Как сообщается на их странице в Facebook, руководитель муниципальной охраны Сергей Чернышев якобы приехал ночью на рабочее место и забрал личное дело Переходенко из отдела кадров.

[ + – ] После огласки руководители предприятия якобы ночью изъяли личное дело боевика из отдела кадров. Фото: Скриншот

Его действия попали на камеры наблюдения, кадры с которых муниципалы, возмущенные наличием вероятного бывшего сепаратиста в своих рядах, и выложили в сеть.

Ранее Фокус сообщал о том, что КП "Муниципальная охрана" обеспечивает безопасность учебных заведений столицы. Тревожные сигнализации установлены в 104 из 425 коммунальных учреждений среднего образования в городе.

Кроме того, муниципалы привлекались к мероприятиям по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Мэр Киева Виталий Кличко тогда сообщил, что большинство случаев заражения коронавирусом происходит именно в общественном транспорте.