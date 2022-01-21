В муниципальную охрану Киева устроили бывшего сепаратиста, — СМИ (видео)
После огласки ситуации в соцсетях руководство коммунального предприятия ночью пытались изъять личное дело мужчины. Однако их действия попали на камеру видеонаблюдения.
В рядах КП "Муниципальная охрана" проходил службу вероятный бывший сепаратист Вилли Переходенко, воевавший против Вооруженных сил Украины в 2015 году. Сведения о нем обнародовали сами сотрудники охраны, возмутившись, что им приходится работать вместе с террористом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь волонтерского сообщества Inform Napalm Михаил Макарук.
Скандальный факт муниципалы озвучили в соцсетях, а волонтерское сообщество помогло привлечь внимание общественности и политиков.
"Но простите всему есть мера, но чтобы сепарня ходила по Киеву и типа защищала нас, это уже перебор", — написал волонтер.
Действительно ли он есть на "Миротворце":
В базе "Миротворец" действительно есть данные о 52-летнем Переходенко Вилли Владимировиче, который в 2015 году проходил службу в звании ефрейтора старшим механиком-водителем незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Луганской области.
Есть ли реакция властей?
На скандал отреагировала депутат Киевсовета Зоя Ярош, которая отправила соответствующие депутатские обращения к Виталию Кличко, замглавы КГГА Андрею Крищенко и главе Постоянной комиссии КГГА по вопросам законности Александру Плужнику.
Как отреагировали в самом предприятии?
Руководство коммунального предприятия своеобразно отреагировало на общественный резонанс. Как сообщается на их странице в Facebook, руководитель муниципальной охраны Сергей Чернышев якобы приехал ночью на рабочее место и забрал личное дело Переходенко из отдела кадров.
Его действия попали на камеры наблюдения, кадры с которых муниципалы, возмущенные наличием вероятного бывшего сепаратиста в своих рядах, и выложили в сеть.
Ранее Фокус сообщал о том, что КП "Муниципальная охрана" обеспечивает безопасность учебных заведений столицы. Тревожные сигнализации установлены в 104 из 425 коммунальных учреждений среднего образования в городе.
Кроме того, муниципалы привлекались к мероприятиям по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Мэр Киева Виталий Кличко тогда сообщил, что большинство случаев заражения коронавирусом происходит именно в общественном транспорте.