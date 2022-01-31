На Одещині чоловік прикріпив муляжі гранат до ліхтарних стовпів

Таким чином місцевий житель вирішив відлякати крадіїв від камер відеоспостереження, але натомість налякав сусідів.

Жителі міста Білгород-Дністровський на Одещині виявили "розтяжки" на двох ліхтарних стовпах посеред вулиці. Поліція встановила, що гранати є муляжами, а встановив їх власник будинку поблизу як засіб від злодіїв, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Виявилося, що домогосподар прикріпив до ліхтарних стовпів камери відеоспостереження. Переживаючи, що їх можуть вкрасти, він не придумав нічого кращого, ніж злякати злодіїв "мінуванням". На ринку він придбав два муляжі гранат і закріпив їх за допомогою ізоленти на видному місці біля камер.

Варто зазначити, що такий метод міг би злякати викрадачів, адже чоловік придбав муляжі ручної оборонної гранати Ф-1. Через значний радіус розльоту осколків (до 150 метрів) метати її можна лише з укриття, бронетранспортера або танка. Сусіди власника відеокамер, побачивши такі "розтяжки" на своїй вулиці, відразу викликали правоохоронців.

Наразі поліція ще не вирішила, як кваліфікувати незвичайні дії чоловіка. Продовжується перевірка.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік влаштував акт самоспалення. У центрі Подільська місцевий житель влаштував підпал біля будівлі поліції. За інформацією журналістів, чоловік на момент інциденту був під наркотиками. Його загасили охоронці, які проїжджали повз.

Також Фокус повідомляв, що в Борисполі COVID-пацієнт приніс у реанімацію гранату. Лікарі помітили в чоловіка гранату, коли перевозили його з "ковідного" відділення в реанімацію.