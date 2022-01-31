В Одесской области мужчина прикрепил муляжи гранат к фонарным столбам

Таким образом местный житель решил отпугнуть воров от камер видеонаблюдения, но вместо этого перепугал соседей.

Жители города Белгород-Днестровский Одесской области обнаружили "растяжки" на двух фонарных столбах посреди улицы. Прибывшая на место полиция установила, что гранаты являются муляжами, а установил их владелец дома поблизости в качестве средства от воров, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Оказалось, что домовладелец прикрепил к фонарным столбам камеры видеонаблюдения. Переживая, что их могут украсть, он не придумал ничего лучшего, чем отпугнуть воров "минированием". На рынке он приобрел два муляжа гранат и закрепил их с помощью изоленты на видном месте прямо возле камер.

Стоит отметить, что такой метод мог бы испугать похитителей — ведь мужчина приобрел муляжи ручной оборонительной гранаты Ф-1. Из-за значительного радиуса разлета осколков (до 150 метров) метать ее можно только из укрытия, бронетранспортера или танка. Соседи владельца видеокамер, увидев такие "растяжки" на своей улице, тут же вызвали правоохранителей.

На данный момент полиция еще не решила как квалифицировать необычные действия мужчины. Продолжается проверка.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина устроил акт самосожжения. В центре Подольска местный житель устроил самоподжог возле здания полиции. По информации журналистов, пострадавший мужчина на момент инцидента был под наркотиками. Его потушили охранники, которые проезжали мимо.

Также Фокус сообщал, что в Борисполе COVID-пациент принес в реанимацию гранату. Врачи заметили у мужчины гранату, когда перевозили его из "ковидного" отделения в реанимацию.