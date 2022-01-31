На Закарпатті жінки виштовхали автобус зі снігу (відео)

За словами очевидців, якби не спільні зусилля пасажирок, машина впала б в урвище.

На Закарпатті десять жінок виштовхали пасажирський автобус, який застряг у сніговій кучугурі, повідомляє Facebook-канал Varta Zakarpattia.

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Очевидці поїздки розповіли, що їхній рейсовий автобус, піднімаючись на гору, потрапив у сніговий замет над урвищем і не зміг самостійно виїхати. Тоді пасажирки вийшли з автобуса та спільними зусиллями почали виштовхувати його з кучугури. На ролику видно, як жінки різного віку навалилися на транспортний засіб, і допомогли йому вибратися зі снігового "полону".

"Якби не наші люди автобус опинився б в уривищі. Не передати страх нашого шофера, і тих людей, які стояли над урвищем і штовхали автобус з останніх сил", — пише очевидець.

Автори допису звернули увагу на те, що дорога в районі сіл Ростоцька Пастиль, Бегендяцька Пастиль і Костева Пастиль Ужгородської області була погано очищена від снігу, через що автобус і застряг над урвищем.

Раніше повідомлялося, що в Одесі рейсовий автобус українського перевізника Gunsel унаслідок ДТП пошкодив чотири автомобілі, врізавшись у вітрину магазину. Очевидці розповіли, що водієві стало погано за кермом і він знепритомнів.

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