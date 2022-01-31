На Закарпатье женщины вытолкали автобус из снега (видео)

По словам очевидцев, если бы не совместные усилия пассажирок, машина свалилась бы в обрыв.

На Закарпатье десять женщин вытолкали пассажирский автобус, который застрял в снежном сугробе, сообщает Facebook-канал Varta Zakarpattia.

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Очевидцы поездки рассказали, что их рейсовый автобус, поднимаясь на гору, попал в снежный занос над обрывом и не смог самостоятельно выехать. Тогда пассажирки вышли из автобуса и совместными усилиями начали выталкивать его из сугроба. На ролике видно, как женщины разных возрастов навалились на транспортное средство, и помогли ему выбраться из снежного "плена".

"Если бы не наши люди автобус оказался бы в обрыве. Не передать страх нашего шофера, и тех людей, которые стояли над обрывом и толкали автобус из последних сил", — пишет очевидец.

Авторы поста обратили внимание на то, что дорога в районе сел Ростоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль Ужгородской области была плохо очищена от снега, из-за чего автобус и застрял над обрывом.

Ранее сообщалось, что в Одессе рейсовый автобус украинского перевозчика Gunsel в результате ДТП повредил четыре автомобиля врезался в витрину магазина. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание.

Работники коммунальной службы Львовской области убирали снег в городе с помощью коня, запряженного в сани. По словам очевидцев, коммунальщик работал в КП "Броды".